TECNOLOGIA OpenAI negocia com Microsoft novo financiamento e futuro IPO Empresas revisam parceria para garantir acesso contínuo à tecnologia de IA e abrir caminho para a entrada da dona do ChatGPT no mercado de ações

A OpenAI e a Microsoft estão revisando os termos de sua parceria, o que permitirá que a criadora do ChatGPT abra seu capital no futuro – um IPO, pela sigla em inglês –, ao mesmo tempo em que preserva o acesso da gigante do software à tecnologia de inteligência artificial IA), informou o jornal britânico Financial Times neste domingo.

A Microsoft estaria disposta a abrir mão de parte de sua participação acionária na nova estrutura com fins lucrativos da OpenAI, em troca de acesso a novos modelos de IA desenvolvidos após 2030, quando expira um contrato-chave, disseram fontes familiarizadas com as negociações ao jornal.

A reformulação do contrato — originalmente redigido quando a Microsoft investiu US$ 1 bilhão na OpenAI, há seis anos — é considerada essencial para a reestruturação da startup, na qual a gigante do software já investiu bilhões adicionais desde então, segundo o FT. Não ficou claro se o jornal entrou em contato com a OpenAI e a Microsoft para comentar a reportagem.

A OpenAI está recuando nos planos de se transformar de uma organização sem fins lucrativos para uma empresa convencional com fins lucrativos, após pressões de ex-funcionários, acadêmicos e concorrentes, incluindo o bilionário Elon Musk.



A Microsoft continua sendo a parte mais cautelosa nas negociações, buscando garantir que quaisquer mudanças na estrutura da OpenAI protejam adequadamente seu investimento de US$ 13,75 bilhões, disseram fontes à Bloomberg na semana passada.



