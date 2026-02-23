A- A+

RESOLUÇÃO OpenAI resolve problema responsável por número elevado de erros em ChatGPT para empresas O componente mais afetado foi a conversação da IA generativa

A OpenAI disse ter resolvido e restaurado completamente os serviços do ChatGPT impactados no início da tarde desta segunda-feira, 23, por meio de site da companhia para acompanhar o status das suas ferramentas.

Às 12h33 (de Brasília), a startup de inteligência artificial (IA) alertou para abertura de uma investigação de número elevado de erros em sua aplicação do ChatGPT para empresas e negócios. O componente mais afetado foi a conversação da IA generativa.

Às 12h58, a OpenAI afirmou ter aplicado uma solução para mitigar o problema, acrescentando que acompanhava a recuperação do ChatGPT, mas sem fornecer detalhes adicionais sobre o que teria causado a falha inicial.

