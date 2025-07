A- A+

TECNOLOGIA OpenAI se prepara para lançar navegador e rivalizar com o Google Chrome, diz agência Segundo fontes, a empresa tem o objetivo de usar a inteligência artificial para mudar a forma como os consumidores navegam na web

A OpenAI está prestes a lançar um navegador da web com tecnologia de inteligência artificial que desafiará o Google Chrome, da Alphabet, que domina o mercado, informou a agência Reuters, citando três pessoas familiarizadas com o assunto.

Segundo a agência, a previsão é de que o navegador seja lançado já nas próximas semanas, e tem como objetivo usar IA para mudar fundamentalmente a forma como os consumidores navegam na web. As fontes informaram ainda que a OpenAI terá um acesso mais direto aos dados dos usuários, um dos pilares de sucesso do Google.





Citando duas das fontes, a agência disse que o navegador da OpenAI foi projetado para manter algumas interações dos usuários dentro de uma interface nativa de chat, semelhante ao ChatGPT, em vez de redirecionar para sites.

O navegador faz parte de uma estratégia mais ampla da OpenAI para integrar seus serviços à vida pessoal e profissional dos consumidores, disse uma das fontes.

A OpenAI se recusou a comentar. As fontes preferiram não se identificar por não estarem autorizadas a falar publicamente sobre o assunto.

Um navegador permitiria à OpenAI integrar diretamente seus produtos baseados em agentes de IA, como o Operator, à experiência de navegação, permitindo que o navegador realize tarefas em nome do usuário, disseram as fontes.

Após o sucesso inicial do ChatGPT, no final de 2022, a OpenAI enfrentou forte concorrência de rivais como o Google e a startup Anthropic, e agora busca novas áreas de crescimento.

Em maio, a OpenAI anunciou sua entrada no setor de hardware, ao pagar US$ 6,5 bilhões pela io, uma startup de dispositivos com IA criada pelo ex-chefe de design da Apple Jony Ive.

