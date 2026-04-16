Qui, 16 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
OpenAI

OpenAI turbina Codex para correr atrás do Claude Code, da Anthropic

Empresa de Sam Altman apresentou pacotão de recursos para disputar atenção de programadores e usuários corporativos

Reportar Erro
o Codex promete deixar de ser um assistente de programação para se tornar um agente autônomo capaz de operar em todo o computadoro Codex promete deixar de ser um assistente de programação para se tornar um agente autônomo capaz de operar em todo o computador - Foto: Yuichi Yamazaki / AFP

A OpenAI deu um novo passo para disputar com a Anthropic os corações e mentes de desenvolvedores. A companhia anuncia nesta quinta (16) um pacotão de novos recursos para o Codex, sua ferramenta de programação com IA, em uma tentativa de emular o sucesso do Claude Code e do Claude Cowork.

Com as novidades, o Codex promete deixar de ser um assistente de programação para se tornar um agente autônomo capaz de operar em todo o computador. Disponível apenas para macOS, ele vai poder comandar sozinho aplicativos no desktop, interagindo por meio de visualizações, cliques e digitação.

É um recurso altamente inspirado no OpenClaw, o agente de IA que virou febre entre desenvolvedores no começo deste ano. Em fevereiro, a OpenAI contratou Peter Steinberger, criador do OpenClaw, para trabalhar na equipe de Codex.

Leia também

• Novo Nordisk anuncia aliança com a OpenAI para o desenvolvimento de medicamentos

• Casa do CEO da OpenAI é alvo de ataque nos EUA

• Musk quer tirar Sam Altman do comando da OpenAI com ação judicial contra a dona do ChatGPT

— Observamos como usuários avançados, tipo o Peter Steinberger, estavam usando o Codex no final do ano e pensamos: “Vamos transformar isso em um aplicativo”. Vamos tornar essa experiência superfácil de delegar ao agente – disse Thibault Sottiaux, da equipe de Codex, em apresentação a jornalistas acompanhada por O GLOBO.

Os novos recursos, porém, vão além. O Codex terá capacidade de realizar tarefas em aplicativos em segundo plano, permitindo que o usuário continue trabalhando em outras janelas sem que o agente "sequestre" o controle do mouse ou da tela, como acontece em agentes do tipo, incluindo o Manus AI, que pertence à Meta.

O Codex também terá um navegador de internet integrado, que permite aos desenvolvedores trabalharem diretamente com as páginas web que estão criando — eles poderão, por exemplo, deixar comentários diretamente em partes da página que serão corrigidas pela IA. O serviço da OpenAI também terá recurso de memória. Ou seja, aprenderá com o feedback e com a conclusão de tarefas passadas.

Ainda nesse quesito, a ferramenta terá automações baseadas em threads. Ou seja, poderá realizar acompanhamentos persistentes de tarefas dentro de uma única conversa ou tópico, mantendo o contexto. Na OpenAI, essas automações são vistas como "companheiros de equipe" que monitoram continuamente plataformas como GitHub, Notion e Slack, atualizando documentos e informando a equipe sobre novos conteúdos.

Por fim, o Codex terá criação de imagens integrada para apresentações, conceitos de produto e referências, como para a criação de jogos.

Correndo atrás do Claude
Embora a OpenAI afirme que tenha mais de 3 milhões de desenvolvedores semanais no Codex, os novos recursos são uma tentativa de correr atrás da Anthropic. O Claude Code virou febre entre desenvolvedores e elevou o patamar da companhia fundada por Dario Amodei.

Neste mês, a Anthropic atingiu receita de US$ 30 bilhões, com 80% do montante resultando do uso de APIs do mundo corporativo. Isso levou a companhia a receber uma enxurrada de ofertas de investidores que elevariam seu valor de mercado para US$ 800 bilhões. Enquanto isso, a OpenAI, avaliada em US$ 852 bilhões, brigava pelo usuário comum do ChatGPT, o que manteve a empresa de Sam Altman com receita de US$ 25 bilhões e um problema de custos altíssimos de infraestrutura. Neste ano, a companhia decidiu correr atrás dos mesmos clientes da Anthropic.

Claude Mythos indica perigos em cibersegurança, mas recicla discurso do medo da IA

Esqueça Apple, Microsoft, Google e Meta: veja qual é hoje a maior rivalidade do mundo da tecnologia

Um fenômeno vivido pelo Claude Code foi o seu transbordamento do universo dos desenvolvedores para um uso mais amplo entre diferentes ocupações do mundo corporativo, o que deu origem ao Claude Cowork. Na apresentação dos novos recursos do Codex, a OpenAI deu indícios de que espera replicar o rival, como explicou Sottiaux:

— O lançamento é voltado principalmente para desenvolvedores, com o objetivo de oferecer a eles o Codex cada vez mais poderoso. No futuro, vamos ampliar isso para um público muito mais vasto e vocês estão vendo a evolução acontecer diante dos seus olhos. Estamos desenvolvendo o Codex para que se torne o superaplicativo para todos.

O executivo falou que o Codex já é usado por 80% dos funcionários da OpenAI, muitos dos quais ocupam posições que não estão relacionadas à programação. No discurso da companhia, o novo Codex foi apresentado como ferramenta relevante para planejamento, pesquisa, validação, documentação, preparação de lançamentos e outras etapas que fazem parte do fluxo real de trabalho das equipes.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter