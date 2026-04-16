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OpenAI OpenAI turbina Codex para correr atrás do Claude Code, da Anthropic Empresa de Sam Altman apresentou pacotão de recursos para disputar atenção de programadores e usuários corporativos

A OpenAI deu um novo passo para disputar com a Anthropic os corações e mentes de desenvolvedores. A companhia anuncia nesta quinta (16) um pacotão de novos recursos para o Codex, sua ferramenta de programação com IA, em uma tentativa de emular o sucesso do Claude Code e do Claude Cowork.

Com as novidades, o Codex promete deixar de ser um assistente de programação para se tornar um agente autônomo capaz de operar em todo o computador. Disponível apenas para macOS, ele vai poder comandar sozinho aplicativos no desktop, interagindo por meio de visualizações, cliques e digitação.

É um recurso altamente inspirado no OpenClaw, o agente de IA que virou febre entre desenvolvedores no começo deste ano. Em fevereiro, a OpenAI contratou Peter Steinberger, criador do OpenClaw, para trabalhar na equipe de Codex.

— Observamos como usuários avançados, tipo o Peter Steinberger, estavam usando o Codex no final do ano e pensamos: “Vamos transformar isso em um aplicativo”. Vamos tornar essa experiência superfácil de delegar ao agente – disse Thibault Sottiaux, da equipe de Codex, em apresentação a jornalistas acompanhada por O GLOBO.

Os novos recursos, porém, vão além. O Codex terá capacidade de realizar tarefas em aplicativos em segundo plano, permitindo que o usuário continue trabalhando em outras janelas sem que o agente "sequestre" o controle do mouse ou da tela, como acontece em agentes do tipo, incluindo o Manus AI, que pertence à Meta.

O Codex também terá um navegador de internet integrado, que permite aos desenvolvedores trabalharem diretamente com as páginas web que estão criando — eles poderão, por exemplo, deixar comentários diretamente em partes da página que serão corrigidas pela IA. O serviço da OpenAI também terá recurso de memória. Ou seja, aprenderá com o feedback e com a conclusão de tarefas passadas.

Ainda nesse quesito, a ferramenta terá automações baseadas em threads. Ou seja, poderá realizar acompanhamentos persistentes de tarefas dentro de uma única conversa ou tópico, mantendo o contexto. Na OpenAI, essas automações são vistas como "companheiros de equipe" que monitoram continuamente plataformas como GitHub, Notion e Slack, atualizando documentos e informando a equipe sobre novos conteúdos.

Por fim, o Codex terá criação de imagens integrada para apresentações, conceitos de produto e referências, como para a criação de jogos.

Correndo atrás do Claude

Embora a OpenAI afirme que tenha mais de 3 milhões de desenvolvedores semanais no Codex, os novos recursos são uma tentativa de correr atrás da Anthropic. O Claude Code virou febre entre desenvolvedores e elevou o patamar da companhia fundada por Dario Amodei.

Neste mês, a Anthropic atingiu receita de US$ 30 bilhões, com 80% do montante resultando do uso de APIs do mundo corporativo. Isso levou a companhia a receber uma enxurrada de ofertas de investidores que elevariam seu valor de mercado para US$ 800 bilhões. Enquanto isso, a OpenAI, avaliada em US$ 852 bilhões, brigava pelo usuário comum do ChatGPT, o que manteve a empresa de Sam Altman com receita de US$ 25 bilhões e um problema de custos altíssimos de infraestrutura. Neste ano, a companhia decidiu correr atrás dos mesmos clientes da Anthropic.

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Um fenômeno vivido pelo Claude Code foi o seu transbordamento do universo dos desenvolvedores para um uso mais amplo entre diferentes ocupações do mundo corporativo, o que deu origem ao Claude Cowork. Na apresentação dos novos recursos do Codex, a OpenAI deu indícios de que espera replicar o rival, como explicou Sottiaux:

— O lançamento é voltado principalmente para desenvolvedores, com o objetivo de oferecer a eles o Codex cada vez mais poderoso. No futuro, vamos ampliar isso para um público muito mais vasto e vocês estão vendo a evolução acontecer diante dos seus olhos. Estamos desenvolvendo o Codex para que se torne o superaplicativo para todos.

O executivo falou que o Codex já é usado por 80% dos funcionários da OpenAI, muitos dos quais ocupam posições que não estão relacionadas à programação. No discurso da companhia, o novo Codex foi apresentado como ferramenta relevante para planejamento, pesquisa, validação, documentação, preparação de lançamentos e outras etapas que fazem parte do fluxo real de trabalho das equipes.

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