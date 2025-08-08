A- A+

TECNOLOGIA OpenAI vence Grok, IA de Elon Musk, em final de torneio de xadrez com Inteligência Artificial Gemini, do Google, ficou em terceiro lugar na competição, em que disputaram programas projetados para uso diário

Criadora do ChatGPT, a OpenAI venceu o Grok, de Elon Musk, na final de um torneio de xadrez com inteligência artificial. A competição opôs programas de IA projetados para o uso diário em vez dos tradicionais duelos entre computadores especialmente produzidos para o esporte.

O xadrez é utilizado há anos por empresas de tecnologia para calibrar e avaliar o avanço e as habilidades de IA, em disputas inclusive contra o melhores jogadores humanos. Segundo a BBC, desta vez, o modelo o3 da OpenAI saiu invicto do torneio e derrotou o modelo Grok 4 da xAI na final. (O Gemini, do Google, ficou em terceiro lugar, ao derrotar um modelo diferente da OpenAI.)



Durante o torneio, jornalistas especializados apontaram que ambos os modelos ainda precisavam se aprimorar. O Grok, por exemplo, cometeu vários erros em suas partidas finais, como perder a rainha "repetidamente". Pedro Pinhata, redator do Chess.com, ponderou que, no início da competição, nada parecia capaz de deter o modelo de Elon Musk da vitória. No dia final, porém, o Grok ficou "irreconhecível" e permitiu que o o3 conquistasse uma sucessão de "vitórias convincentes".





Antes do resultado, Musk destacou no X que a empresa não havia feito esforços específicos para os jogos de xadrez e chamou o bom desempenho até ali de "efeito colateral". O torneio se deu na plataforma Kaggle, do Google, pela qual cientistas de dados poderiam avaliar os sistemas.

Além de xAI e OpenAi, participaram modelos de linguagem da Anthropic, do Google, da DeepSeek e da Moonshot AI.

Rixa antiga

A conquista da OpenAI colocou "mais lenha na fogueira de uma rivalidade contínua" entre as duas companhias, personificadas na figura de seus principais líderes, Sam Altman e Elon Musk. Os dois reivindicam ter os modelos recentes "mais inteligentes" do mundo.

Os estranhamentos e rusgas entre Sam Altman e Elon Musk não são de hoje. CEOs da OpenAI e da Tesla e xAI, respectivamente, os dois já até trabalharam juntos, há oito anos, para lançar a OpenAI e combater o domínio do Google na inteligência artificial. Mas o cenário mudou, e hoje dois dos maiores líderes mundiais de tecnologia se atacam não apenas nas redes sociais com certa frequência, mas até em locais públicos.

Musk chegou a instaurar um processo judicial, acusando a startup de se desviar de seu contrato original de empresa sem fins lucrativos, de acesso aberto e destinada a desenvolver a IA "em benefício da humanidade".



Além dos rumos que a empresa criadora do ChatGPT tomou, há outros pontos que influenciam na relação turbulenta da dupla. Nas palavras de Altman — que retornou ao comando da OpenAi depois de uma reviravolta em sua demissão —, há "desacordo, desconfiança e egos".

A OpenAI foi lançada no mesmo ano de uma conversa de Musk e Altman, em 2015. Três anos depois, o CEO do X deixou a organização. No ano seguinte, num movimento visto como incomum, Altman converteu a OpenAI — criada originalmente como uma companhia sem fins lucrativos — num negócio com fins lucrativos, e a Microsoft se tornou a principal investidora.

De lá para cá, Musk não poupa esforços em expressar seu "desgosto" com os rumos tomados por Altman na Open AI, principalmente depois que a companhia recebeu bilhões de dólares em investimentos da Microsoft. Em novembro de 2023, Musk anunciou o Grok, um chatbot de inteligência artificial para rivalizar com o ChatGPT.

