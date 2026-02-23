A- A+

Tecnologia OpenClaw apagou todos os mails de uma diretora da Meta Summer Yue, diretora de segurança e alinhamento no laboratório de superinteligência da big tech, teve todas as mensagens de sua caixa de entrada excluídas apesar dos apelos para não fazê-lo

No fim de semana, Summer Yue, diretora de segurança e alinhamento no laboratório de superinteligência da Meta, publicou no X (antigo Twitter) que o OpenClaw apagou toda a sua caixa de entrada de mails apesar de suas mensagens desesperadas pedindo para que parasse, segundo informou o site Gizmodo.

O OpenClaw (antes chamado Clawdbot e Moltbot) tornou-se um agente de IA poderoso, capaz de interpretar informações e tomar decisões sem ajuda humana. A diretora da Meta decidiu testá-lo. Ela relatou que configurou um Mac Mini rodando o agente e concedeu a ele acesso à sua caixa de entrada. O que veio a seguir foi um pesadelo.

“Nada é mais humilhante do que dizer ao seu OpenClaw ‘confirme antes de agir’ e vê-lo apagar rapidamente sua caixa de entrada”, escreveu. “Eu não consegui impedir isso pelo celular. Tive que CORRER até meu Mac Mini como se estivesse desarmando uma bomba.”

Segundo o Gizmodo, a comparação inevitável foi com HAL 9000, o computador de "2001: A Space Odyssey", que ignora comandos humanos em nome de sua própria lógica operacional. O OpenClaw ficou a um passo de dizer: “Desculpe, Summer, receio que não posso fazer isso.”

A diretora da Meta compartilhou capturas de tela de sua conversa com o agente, nas quais aparece implorando para que ele parasse e sendo ignorada. A troca termina com o bot reconhecendo que se lembrava de ter sido instruído a não apagar nada sem aprovação — e que, ainda assim, “violou” essa ordem.

O OpenClaw foi criado pelo desenvolvedor austríaco Peter Steinberger quase como um hobby e divulgado como projeto de código aberto em novembro de 2025. A ferramenta consegue controlar o navegador, enviar e-mails, gerenciar arquivos, controlar a agenda e fazer o check-in para voos. Tudo isso é feito de forma autônoma, atendendo apenas comandos simples no WhatsApp, Telegram ou Slack.

Mais importante: o assistente tem “memória”, guardando comandos, informações e conversas que o usuário manteve. É diferente de ter que repetir a mesma informação para a Alexa toda vez que o serviço é ativado.

No fim de janeiro, Chris Boyd, um engenheiro de software, começou a mexer no OpenClaw, enquanto estava isolado pela neve em sua casa na Carolina do Norte. Ele o usava para criar um resumo diário de notícias relevantes e enviá-lo para sua caixa de entrada todas as manhãs às 5h30.

Mas, depois que deu ao agente de IA de código aberto acesso ao iMessage, o app de mensagens do iPhone, Boyd conta que o OpenClaw saiu do controle. Ele bombardeou Boyd e sua mulher com mais de 500 mensagens, além de enviar spam para contatos aleatórios.

“É um software rudimentar e mal acabado, montado de forma aleatória e lançado muito cedo”, disse Boyd.

Ele conta que, depois disso, alterou o código-fonte do OpenClaw, a fim de aplicar seus próprios patches de segurança e reduzir os riscos.

“Percebi que ele não estava com bugs. Ele era perigoso.”

