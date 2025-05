Opep+ antecipa aumento da produção de petróleo pelo segundo mês seguido

A- A+

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anunciou neste sábado (3) que vai acelerar novamente o aumento da produção de petróleo. Em junho, o grupo elevará em 411 mil barris por dia o volume produzido, repetindo o ajuste de maio.

Com a revisão, a meta para o próximo mês sobe para 31,375 milhões de barris por dia — patamar que, no plano original, só seria alcançado em outubro. A decisão antecipa o cronograma de alta gradual iniciado em abril, que previa um acréscimo total de 2,2 milhões de barris por dia até o fim de 2026.

A Opep+ justificou a aceleração com base em “fundamentos saudáveis do mercado” e “estoques baixos”, apesar da recente queda no preço da commodity e da expectativa de menor demanda global. O grupo reforçou que os aumentos podem ser “pausados ou revertidos” conforme as condições de mercado.

A entidade também destacou que a medida permitirá acelerar a compensação dos países que produziram abaixo das cotas nos últimos meses. A próxima reunião para definir os níveis de produção de julho está marcada para 1º de junho.

