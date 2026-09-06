Opep+: Arábia Saudita e aliados reafirmam compromisso com estabilidade do mercado

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Os países Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã reafirmaram neste domingo o compromisso com a estabilidade do mercado de petróleo após reunião virtual para avaliar as condições e perspectivas do mercado global. O grupo, que integra a Opep+, decidiu manter em outubro os níveis de produção previstos para setembro de 2026, segundo comunicado.



Os sete países também reiteraram o compromisso de atingir "plena conformidade" com a chamada Declaração de Cooperação, acordo voluntário firmado em dezembro de 2016 entre membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e produtores aliados fora do cartel - como a Rússia - para coordenar e alinhar ajustes de produção com o objetivo de estabilizar o mercado global de petróleo e orientar o setor no longo prazo.



De acordo com a nota divulgada há pouco, o grupo continuará realizando reuniões mensais para acompanhar o mercado. O próximo encontro foi marcado para 4 de outubro de 2026.



Segue a produção requerida para outubro de 2026 (em kb/d, mil barris por dia) para cada país da Opep+:



-Argélia: 1.007 kb/d



-Iraque: 4.431 kb/d



-Kuwait: 2.676 kb/d



-Arábia Saudita: 10.478 kb/d



-Cazaquistão: 1.628 kb/d



-Omã: 841 kb/d



-Rússia: 9.949 kb/d

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