petróleo Opep+ aumenta produção em 137 mil barris por dia a partir de novembro A Arábia Saudita e a Rússia liderarão os aumentos, com crescimento de 41 mil barris equivalente por um dia

A Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) decidiu, neste domingo (5), aumentar sua produção de petróleo em 137 mil barris por dia a partir de novembro, o incremento é o mesmo decidido em outubro.

Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã já previam manter o mesmo acréscimo do mês anterior. Em comunicado, a Opep+ pondera que o nível de 1,65 milhão de barris por dia pode ser retomado a depender das condições de mercado.

"Os países continuarão a monitorar e avaliar de perto as condições do mercado e, em seus esforços contínuos para apoiar a estabilidade do mercado, reafirmaram a importância de adotar uma abordagem cautelosa e manter total flexibilidade para pausar ou reverter os ajustes voluntários adicionais de produção", afirma o comunicado do cartel formado por Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã.





Os membros da Opep+ avaliaram que a decisão proporcionará uma oportunidade para que os países acelerem sua compensação, além de reiterarem seu compromisso coletivo com a Declaração de Cooperação, incluindo os ajustes voluntários adicionais de produção que serão monitorados pelo Comitê Ministerial Conjunto de Monitoramento (JMMC).



O aumento ficou dentro do esperado pela maioria dos analistas do setor. Alguns relatórios chegaram a apontar a possibilidade de um incremento de 500 mil barris por dia; na ocasião, o cartel emitiu um comunicado expressando repúdio sobre tal estimativa. "Essas afirmações são totalmente imprecisas e enganosas", afirmou.



O acréscimo de 500 mil barris poderia ser prejudicial para a Rússia por levar a uma queda nos preços da commodity, atrapalhando o financiamento da máquina de guerra russa, conforme especialistas. A avaliação é de que a Rússia não tem muitas opções para elevar suas vendas diante das sanções ocidentais, o que poderia levar a um aumento de estoques em caso de maior incremento.



Aumento de cada membro

Segundo o comunicado publicado pela Opep+, a Arábia Saudita e a Rússia liderarão os aumentos, com crescimento de 41 mil barris equivalente por um dia (kboed). Em seguida, o Iraque aumentará 18 kboed, os Emirados Árabes Unidos, 12 kboed; o Kuwait, 10; o Cazaquistão, 7 kboed; por fim, a Argélia e Omã aumentarão 4 kboed cada.

