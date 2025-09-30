Opep desmente relatos na mídia sobre plano de aumento na produção em 500 mil bpd
Segundo a Organização, tais informações são "totalmente imprecisas e enganosas"
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) negou em comunicado reportagens publicadas pela mídia internacional, a partir de fontes, sobre suposto plano de membros do grupo para elevar a produção da commodity em 500 mil barris por dia (bpd). Segundo a Opep, tais informações são "totalmente imprecisas e enganosas".
A Opep se reúne na quarta-feira, 1º de outubro, para debater o futuro da produção de petróleo de seus membros e aliados.
Leia também
• Ibovespa tem nova máxima histórica, mas petróleo e cautela externa limitam alta
• Petróleo fecha em queda de mais de 3% com chance de oferta maior da Opep+ e de paz em Gaza
De acordo com a entidade, as discussões sobre o assunto ainda não começaram. "Consequentemente, o Secretariado da Opep recomenda veementemente que os meios de comunicação sejam precisos e responsáveis em suas reportagens, a fim de evitar alimentar especulações desnecessárias no mercado de petróleo", afirma.
O petróleo não esboçou reação à notícia no período da tarde desta terça-feira, 30.
*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado