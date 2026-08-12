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Países Exportadores de Petróleo Opep eleva previsão de produção de combustíveis do Brasil para 2026 e 2027 Segundo o cartel, a produção brasileira de petróleo bruto aumentou em 172 mil bpd em junho ante maio, para uma média de 4,5 milhões de bpd

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou a estimativa de crescimento da produção brasileira de combustíveis líquidos para 2026 e 2027. A entidade passou a prever expansão de 410 mil barris por dia (bpd) em 2026, ante 340 mil bpd no relatório anterior, subindo a média para 4,8 milhões de bpd, em comparação com os 4,7 milhões anteriores. Para 2027, a expectativa de crescimento se manteve em 110 mil bpd, com a produção média projetada subindo de 4,8 milhões de bpd para 4,9 milhões de bpd.

Segundo o cartel, a produção brasileira de petróleo bruto aumentou em 172 mil bpd em junho ante maio, para uma média de 4,5 milhões de bpd. A produção de líquidos de gás natural subiu 11 mil bpd, enquanto a produção de biocombustíveis, principalmente etanol, ficou estável em aproximadamente 700 mil bpd.

Com isso, a produção total de combustíveis líquidos aumentou cerca de 183 mil bpd na margem em junho, para uma média de 5,3 milhões de bpd - 800 mil bpd superior ao registrado um ano antes

Segundo a Opep, os principais motores do crescimento da produção de líquidos este ano devem ser Brasil, EUA, Canadá e Argentina.

Apesar dos planos promissores de início de operações no offshore do Brasil, o grupo alerta para o aumento dos custos de desenvolvimento, com a inflação de custos incorridos podendo apertar a economia dos projetos offshore, levando a atrasos nas decisões finais de investimento assumidas.

Projeções macroeconômicas

Na esfera macroeconômica, a entidade manteve as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2,0% em 2026 e 2,2% para 2027.

A organização avalia que o Brasil continua a se beneficiar da agricultura, das commodities e de um consumo doméstico resiliente. No entanto, a posição fiscal do país tornou-se mais desafiadora e exigirá monitoramento no curto prazo.

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