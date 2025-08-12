Ter, 12 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Opep eleva previsão para crescimento do PIB global em 2025, de 2,9% a 3%

Para 2026, a projeção de avanço da economia global ficou inalterada, em 3,1%

Reportar Erro
Opep eleva previsão para crescimento do PIB global em 2025Opep eleva previsão para crescimento do PIB global em 2025 - Foto: Alex Halada / AFP

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou sua previsão para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2025, de 2,9% a 3%, segundo relatório mensal divulgado nesta terça-feira, 12. Para 2026, a projeção de avanço da economia global ficou inalterada, em 3,1%.

No caso do PIB dos EUA, a Opep ajustou para cima a estimativa de expansão em 2025, de 1,7% a 1,8%, mas reiterou a do ano que vem, em 2,1%.

A projeção de crescimento da China em 2025 também teve revisão para cima, de 4,6% a 4,8%, enquanto a de 2026 foi mantida em 4,5%.

Leia também

• Déficit primário do setor público em 2025 passa de 0,55% para 0,53% do PIB, projeta Focus

• Projeção do Focus de crescimento do PIB de 2025 cai de 2,23% para 2,21%

• Mesmo com exceções, tarifas dos EUA devem tirar R$ 25,8 bilhões do PIB brasileiro, estima Fiemg

Para a zona do euro, as previsões de alta foram ajustadas tanto para este ano, de 1% a 1,2%, quanto para o próximo, de 1,1% a 1,2%. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter