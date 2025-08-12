Opep eleva previsão para crescimento do PIB global em 2025, de 2,9% a 3%

A- A+

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou sua previsão para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2025, de 2,9% a 3%, segundo relatório mensal divulgado nesta terça-feira, 12. Para 2026, a projeção de avanço da economia global ficou inalterada, em 3,1%.



No caso do PIB dos EUA, a Opep ajustou para cima a estimativa de expansão em 2025, de 1,7% a 1,8%, mas reiterou a do ano que vem, em 2,1%.



A projeção de crescimento da China em 2025 também teve revisão para cima, de 4,6% a 4,8%, enquanto a de 2026 foi mantida em 4,5%.

