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Exportações do Petróleo Opep eleva projeção de produção de combustíveis líquidos do Brasil em 2026 e 2027 Relatório destaca ainda que a produção total de combustíveis líquidos do País aumentou cerca de 183 mil bpd na margem em março, para 5,0 milhões de bpd, o que representa alta de aproximadamente 700 mil bpd na comparação anual

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou a projeção para a produção brasileira de combustíveis líquidos em 2026, estimando crescimento de 270 mil barris por dia (bpd), para uma média de 4,7 milhões de bpd, segundo relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, 13. A estimativa anterior era de média de 4,6 milhões de bpd. O grupo ressalta, no entanto, que o aumento dos custos de desenvolvimento e as pressões inflacionárias contínuas continuam desafiando a viabilidade econômica dos projetos offshore.

De acordo com a Opep, a produção de petróleo bruto do Brasil subiu cerca de 184 mil bpd em março ante fevereiro, para uma média de 4,2 milhões de bpd. Já a produção de líquidos de gás natural permaneceu praticamente estável, em cerca de 98 mil bpd, enquanto a de biocombustíveis, principalmente etanol, se manteve em torno de 700 mil bpd, com dados preliminares indicando tendência estável em abril.

O relatório destaca ainda que a produção total de combustíveis líquidos do País aumentou cerca de 183 mil bpd na margem em março, para 5,0 milhões de bpd, o que representa alta de aproximadamente 700 mil bpd na comparação anual.

Para 2027, a Opep também aumentou a expectativa de crescimento da oferta brasileira, projetando alta de 140 mil bpd, para uma média de 4,8 milhões de bpd, acima dos 4,7 milhões de bpd estimados no relatório do mês passado. A expansão deve ser sustentada pelo avanço de projetos como Búzios, Marlim e Bacalhau e Wahoo, além do início de operações nos campos de Búzios e no cluster Albacora Leste.

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