MERCADO Opep+ fará aumento de produção de petróleo em maio acima do esperado; decisão pressiona preços Aumento faz parte de um plano mais amplo para desfazer gradualmente os cortes de produção

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, conhecida como Opep+, concordou em aumentar a produção de petróleo em maio, em níveis acima do esperado anteriormente, após reunião virtual nesta quinta-feira, 3, entre seleto grupo de membros. A decisão ampliou a pressão sobre os preços da commodity, estendendo perdas da manhã desta quinta.

Oito países da Opep+ participaram do encontro e disseram que aumentarão a produção em 411 mil barris por dia (bpd) no mês que vem - o equivalente a três incrementos mensais - citando "fundamentos saudáveis" e uma "perspectiva positiva" do mercado.

O aumento faz parte de um plano mais amplo para desfazer gradualmente os cortes de produção, totalizando 2,2 milhões de bpd a partir deste mês.

Os membros da Opep+ reiteraram que os aumentos graduais podem ser pausados ou revertidos, sujeitos à evolução das condições de mercado.

Eles também confirmaram sua intenção de compensar integralmente qualquer volume produzido acima das cotas desde janeiro de 2024 e de enviar planos de compensação atualizados até 15 de abril.

Os oito países disseram que se reunirão em 5 de maio para discutir os níveis de produção para junho.

A reunião ministerial oficial da Opep está marcada para o sábado, 5 de abril.



