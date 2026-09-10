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Países Exportadores de Petróleo Opep mantém previsão de crescimento do PIB global em 2026 e 2027 No caso da zona do euro, o grupo também deixou inalterada as projeções de crescimento para 2026, em 0,8%, e 2027, em 1%

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2026 em 3,0%, segundo relatório mensal divulgado nesta quinta-feira, 10. Para 2027, a projeção de avanço da economia mundial também foi mantida, em 3,2%.

Para o PIB dos EUA, a Opep manteve a estimativa de alta de 2,2% em 2026 e de 2,0% em 2027.

No caso da zona do euro, o grupo também deixou inalterada as projeções de crescimento para 2026, em 0,8%, e 2027, em 1%.

Para a China, a Opep reiterou as estimativas de expansão de 4,6% em 2026 e de 4,5% em 2027.

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