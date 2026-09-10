Qui, 10 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta10/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Países Exportadores de Petróleo

Opep mantém previsão de crescimento do PIB global em 2026 e 2027

No caso da zona do euro, o grupo também deixou inalterada as projeções de crescimento para 2026, em 0,8%, e 2027, em 1%

Reportar Erro
Opep mantém previsão de crescimento do PIB global em 2026 e 2027Opep mantém previsão de crescimento do PIB global em 2026 e 2027 - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2026 em 3,0%, segundo relatório mensal divulgado nesta quinta-feira, 10. Para 2027, a projeção de avanço da economia mundial também foi mantida, em 3,2%.

Para o PIB dos EUA, a Opep manteve a estimativa de alta de 2,2% em 2026 e de 2,0% em 2027.

Leia também

• Opep mantém previsões para alta da oferta de petróleo fora da Opep+ em 2026 e 2027

• Opep reduz previsão para avanço da demanda global por petróleo em 2026, mas eleva para 2027

• Barril de petróleo WTI supera 100 dólares impulsionado pelo conflito no Oriente Médio

No caso da zona do euro, o grupo também deixou inalterada as projeções de crescimento para 2026, em 0,8%, e 2027, em 1%.

Para a China, a Opep reiterou as estimativas de expansão de 4,6% em 2026 e de 4,5% em 2027.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter