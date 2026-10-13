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Mercado Financeiro

Opep mantém previsões de crescimento do PIB global em 2026 e 2027

Na zona do euro, o grupo manteve as estimativas de crescimento em 0,8% para 2026 e em 1,0% para 2027

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Opep mantém previsões de crescimento do PIB global em 2026 e 2027Opep mantém previsões de crescimento do PIB global em 2026 e 2027 - Foto: Freepik/Reprodução

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve inalterada a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2026, em 3,0%, segundo relatório mensal divulgado nesta terça-feira, 13. Para 2027, a estimativa de avanço da economia mundial também foi mantida, em 3,2%.

Para os EUA, a Opep reiterou a projeção de alta do PIB de 2,2% em 2026 e de 2,0% em 2027.

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Na zona do euro, o grupo manteve as estimativas de crescimento em 0,8% para 2026 e em 1,0% para 2027.

Para a China, a Opep também repetiu as projeções de expansão de 4,6% em 2026 e de 4,5% em 2027.

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