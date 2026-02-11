Qua, 11 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
petróleo

Opep mantém previsões para alta da oferta de petróleo fora da Opep+ em 2026 e 2027

Para 2026, organização projeta alta de 600 mil bpd na oferta do petróleo fora do grupo

Reportar Erro
Opep mantém previsões para alta da oferta de petróleo fora da Opep+ em 2026 e 2027Opep mantém previsões para alta da oferta de petróleo fora da Opep+ em 2026 e 2027 - Foto: Imagem de Anita starzycka por Pixabay

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reafirmou sua previsão para o aumento da oferta da commodity entre os países fora da Opep+ este ano, em 600 mil barris por dia (bpd), segundo relatório mensal publicado nesta quarta-feira, 11. De acordo com o cartel, as maiores contribuições deverão vir do Brasil, Canadá, Estados Unidos e Argentina.

Para 2026, a Opep+ também projeta alta de 600 mil bpd na oferta do petróleo fora do grupo, mantendo a estimativa do documento anterior.

Como resultado, a organização espera que a produção total fora da Opep+ some 54,78 milhões de bpd em 2026 e 55,39 milhões de bpd no próximo ano.

Leia também

• Petrobras: produção de petróleo sobe 10,8%, e exportações batem recorde em 2025

• México suspende exportação de petróleo para Cuba

• EUA intercepta no oceano Índico petroleiro que escapou do bloqueio no Caribe

Ainda no relatório, a Opep informa que a produção da Opep+ teve queda de 439 mil bpd em janeiro ante dezembro, para uma média de 42,45 milhões de bpd, de acordo com fontes secundárias.

A Opep+ engloba a Rússia e outros produtores de petróleo que não integram a Opep.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter