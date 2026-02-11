A- A+

petróleo Opep mantém previsões para alta da oferta de petróleo fora da Opep+ em 2026 e 2027 Para 2026, organização projeta alta de 600 mil bpd na oferta do petróleo fora do grupo

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reafirmou sua previsão para o aumento da oferta da commodity entre os países fora da Opep+ este ano, em 600 mil barris por dia (bpd), segundo relatório mensal publicado nesta quarta-feira, 11. De acordo com o cartel, as maiores contribuições deverão vir do Brasil, Canadá, Estados Unidos e Argentina.

Para 2026, a Opep+ também projeta alta de 600 mil bpd na oferta do petróleo fora do grupo, mantendo a estimativa do documento anterior.

Como resultado, a organização espera que a produção total fora da Opep+ some 54,78 milhões de bpd em 2026 e 55,39 milhões de bpd no próximo ano.

Ainda no relatório, a Opep informa que a produção da Opep+ teve queda de 439 mil bpd em janeiro ante dezembro, para uma média de 42,45 milhões de bpd, de acordo com fontes secundárias.

A Opep+ engloba a Rússia e outros produtores de petróleo que não integram a Opep.



