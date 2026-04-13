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Exportações do Petróleo Opep mantém previsões para alta da oferta de petróleo fora da Opep+ em 2026 e 2027 De acordo com o cartel, as maiores contribuições deverão vir do Brasil, Estados Unidos, Canadá e Argentina

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reafirmou sua previsão para o aumento da oferta da commodity entre os países fora da Opep+ este ano, em 600 mil barris por dia (bpd), segundo relatório mensal publicado nesta segunda-feira. De acordo com o cartel, as maiores contribuições deverão vir do Brasil, Estados Unidos, Canadá e Argentina.

Para 2027, a Opep+ também projeta alta de 600 mil bpd na oferta do petróleo fora do grupo, mantendo a estimativa do documento anterior.

Como resultado, a organização espera que a produção total fora da Opep+ some 54,83 milhões de bpd em 2026 e 55,45 milhões de bpd no próximo ano.

Ainda no relatório, a Opep informa que a produção da Opep+ teve expressiva queda de 7,7 milhões de bpd em março ante fevereiro, para uma média de 35,06 milhões de bpd, de acordo com fontes secundárias, em meio à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

A Opep+ engloba a Rússia e outros produtores de petróleo que não integram a Opep.

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