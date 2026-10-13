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Países Exportadores de Petróleo Opep mantém previsões para alta da oferta de petróleo fora da Opep+ em 2026 e 2027 Para o próximo ano, a Organização também manteve a projeção de alta de 600 mil bpd na oferta de petróleo fora do grupo

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve em 600 mil bpd a previsão de aumento da oferta de petróleo entre países fora da Opep+ em 2026, de acordo com relatório mensal divulgado nesta terça-feira, 13. O cartel avalia que as maiores contribuições devem vir de Brasil, Estados Unidos, Canadá e Argentina.

Para 2027, a Opep também manteve a projeção de alta de 600 mil bpd na oferta de petróleo fora do grupo.

Com isso, a organização estima que a produção total fora da Opep+ some 54,84 milhões de bpd em 2026 e 55,45 milhões de bpd em 2027.

No mesmo relatório, a Opep informa que a produção do cartel avançou 900 mil bpd em setembro ante agosto, para uma média de 39,07 milhões de bpd, segundo fontes secundárias.

A Opep+ engloba a Rússia e outros produtores de petróleo que não integram a Opep.

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