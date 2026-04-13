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Exportações do Petróleo Opep mantém previsões para crescimento do PIB global em 2026 e 2027 Para 2027, a projeção de avanço da economia global ficou igualmente inalterada, em 3,2%

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua previsão para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2026, em 3,1%, segundo relatório mensal divulgado nesta segunda-feira, 13. Para 2027, a projeção de avanço da economia global ficou igualmente inalterada, em 3,2%.

No caso do PIB dos EUA, a Opep segue prevendo acréscimos de 2,2% este ano e de 2% no próximo.

Em relação ao PIB da zona do euro, o grupo continua prevendo expansão de 1,2% tanto este ano quanto em 2027.

Para a China, a Opep reafirmou projeção de crescimento de 4,5% tanto em 2026 quanto no ano que vem.

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