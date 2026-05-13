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Produto Interno Bruto

Opep mantém previsões para crescimento do PIB global em 2026 e 2027

Para a zona do euro, o grupo reduziu a estimativa de crescimento em 2026, de 1,2% para 1,1%, mas manteve a projeção de 1,2% para 2027

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Opep mantém previsões para crescimento do PIB global em 2026 e 2027Opep mantém previsões para crescimento do PIB global em 2026 e 2027 - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2026 em 3,1%, segundo relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, 13. Para 2027, a projeção de avanço da economia mundial ficou igualmente inalterada, em 3,2%.

No caso do PIB dos EUA, a Opep segue prevendo altas de 2,2% em 2026 e de 2,0% em 2027.

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Para a zona do euro, o grupo reduziu a estimativa de crescimento em 2026, de 1,2% para 1,1%, mas manteve a projeção de 1,2% para 2027.

Para a China, a Opep elevou a previsão de crescimento em 2026, de 4,5% para 4,6%, e reafirmou a de 2027 em 4,5%.

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