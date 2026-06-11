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PRODUTO INTERNO Opep mantém previsões para crescimento do PIB global em 2026 e 2027 Relatório mensal prevê crescimento de 3,1% no crescimento do Produto Interno Bruto global

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2026 em 3,1%, segundo relatório mensal divulgado nesta quinta-feira, 11. Para 2027, a projeção de avanço da economia mundial também ficou inalterada, em 3,2%.

No caso do PIB dos EUA, a Opep continua prevendo altas de 2,2% em 2026 e de 2,0% em 2027.

Para a zona do euro, o grupo reduziu a estimativa de crescimento em 2026, de 1,1% para 1,0%, mas manteve a projeção de 1,2% para 2027.

Para a China, por sua vez, a Opep reafirmou suas projeções de crescimento, de 4,6% em 2026 e de 4,5% em 2027.

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