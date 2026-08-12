Países Exportadores de Petróleo
Opep reduz previsão de crescimento do PIB global em 2026 de 3,1% para 3,0%
No caso da zona do euro, o grupo revisou para baixo as projeções de crescimento para 2026, de 1,0% para 0,8%, e também para 2027, de 1,2% para 1,0%
Opep reduz previsão de crescimento do PIB global em 2026 de 3,1% para 3,0% - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2026 de 3,1% para 3,0%, segundo relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, 15. Para 2027, a projeção de avanço da economia mundial foi mantida em 3,2%.
Para o PIB dos EUA, a Opep manteve a estimativa de alta de 2,2% em 2026 e de 2,0% em 2027.
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No caso da zona do euro, o grupo revisou para baixo as projeções de crescimento para 2026, de 1,0% para 0,8%, e também para 2027, de 1,2% para 1,0%.
Para a China, a organização reiterou as estimativas de expansão de 4,6% em 2026 e de 4,5% em 2027.