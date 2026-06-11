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PETRÓLEO

Opep reduz previsão para avanço da demanda global por petróleo em 2026, mas eleva para 2027

Nova previsão para este ano é de 1 milhão de barris por dia

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Opep reduz previsão para avanço da demanda global por petróleo em 2026, mas eleva para 2027Opep reduz previsão para avanço da demanda global por petróleo em 2026, mas eleva para 2027 - Foto: Noxis Energy (Divulgação)

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu em 200 mil barris por dia (bpd) sua previsão para o crescimento da demanda global pela commodity em 2026, para 1 milhão de bpd. Se confirmada a projeção, o consumo global somaria 106,13 milhões de bpd em 2026, segundo relatório mensal divulgado nesta quinta-feira, 11.

Para 2027, por outro lado, a Opep elevou em 200 mil bpd a projeção de aumento da demanda, para 1,7 milhão de bpd, o que levaria o consumo total a 107,86 milhões de bpd.

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A demanda nos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) deve registrar aumentos de 100 mil bpd neste ano e de 200 mil bpd no próximo, projeta a Opep. Fora da OCDE, a expectativa é de acréscimos de 1 milhão de bpd em 2026 e de 1,5 milhão de bpd em 2027.

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