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Países Exportadores de Petróleo Opep reduz previsão para avanço da demanda global por petróleo em 2026, mas eleva para 2027 Demanda nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) deve cair 100 mil bpd em 2026 e crescer 400 mil bpd em 2027, projeta a Organização

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu em 200 mil barris por dia (bpd) a previsão de crescimento da demanda global pela commodity em 2026, para 400 mil bpd. Se confirmada, a projeção indica que o consumo mundial somará 105,84 milhões de bpd em 2026, segundo relatório mensal divulgado nesta quinta-feira, 10.

Para 2027, por outro lado, a Opep elevou em 200 mil bpd a estimativa de alta da demanda, para 2,4 milhões de bpd, o que levaria o consumo total a 108,19 milhões de bpd.

A demanda nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) deve cair 100 mil bpd em 2026 e crescer 400 mil bpd em 2027, projeta a Opep.

Fora da OCDE, a expectativa é de alta de 500 mil bpd em 2026 e de 2 milhões de bpd em 2027.

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