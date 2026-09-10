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Países Exportadores de Petróleo

Opep reduz previsão para avanço da demanda global por petróleo em 2026, mas eleva para 2027

Demanda nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) deve cair 100 mil bpd em 2026 e crescer 400 mil bpd em 2027, projeta a Organização

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Opep reduz previsão para avanço da demanda global por petróleo em 2026, mas eleva para 2027Opep reduz previsão para avanço da demanda global por petróleo em 2026, mas eleva para 2027 - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu em 200 mil barris por dia (bpd) a previsão de crescimento da demanda global pela commodity em 2026, para 400 mil bpd. Se confirmada, a projeção indica que o consumo mundial somará 105,84 milhões de bpd em 2026, segundo relatório mensal divulgado nesta quinta-feira, 10.

Para 2027, por outro lado, a Opep elevou em 200 mil bpd a estimativa de alta da demanda, para 2,4 milhões de bpd, o que levaria o consumo total a 108,19 milhões de bpd.

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A demanda nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) deve cair 100 mil bpd em 2026 e crescer 400 mil bpd em 2027, projeta a Opep.

Fora da OCDE, a expectativa é de alta de 500 mil bpd em 2026 e de 2 milhões de bpd em 2027.

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