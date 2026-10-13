Ter, 13 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça13/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Países Exportadores de Petróleo

Opep reduz previsão para avanço da demanda global por petróleo em 2026, mas eleva para 2027

Para 2027, por outro lado, a Organização elevou em 200 mil bpd a projeção de alta da demanda, para 2,6 milhões de bpd, o que levaria o consumo total a 108,28 milhões de bpd

Reportar Erro
Opep reduz previsão para avanço da demanda global por petróleo em 2026, mas eleva para 2027Opep reduz previsão para avanço da demanda global por petróleo em 2026, mas eleva para 2027 - Foto: Joe Klamar/AFP

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu em 200 mil bpd a previsão de crescimento da demanda global por petróleo em 2026, para 200 mil bpd. Se confirmada, a estimativa indica que o consumo mundial somará 105,72 milhões de bpd em 2026, de acordo com relatório mensal divulgado nesta terça-feira, 13.

Para 2027, por outro lado, a Opep elevou em 200 mil bpd a projeção de alta da demanda, para 2,6 milhões de bpd, o que levaria o consumo total a 108,28 milhões de bpd.

Leia também

• Bolsas da Europa avançam com queda do petróleo, mas tecnologia destoa

• Petróleo fecha em alta após ataques dos houthis na Arábia Saudita

• Petrobras leva 19 blocos e petróleo em leilão da ANP que arrecada R$ 3 bilhões

A demanda nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) deve cair 200 mil bpd em 2026 e crescer 500 mil bpd em 2027, projeta a Opep. Fora da OCDE, a expectativa é de altas de 400 mil bpd em 2026 e de 2 milhões de bpd em 2027.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter