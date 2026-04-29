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Exportações do Petróleo Opep+: Rússia diz respeitar saída dos Emirados e espera manter coordenação no setor de energia "Essa é uma decisão soberana dos Emirados Árabes Unidos. Nós a respeitamos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov

O Kremlin afirmou nesta quarta-feira (29) que respeita a decisão soberana dos Emirados Árabes Unidos de deixar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a aliança ampliada Opep+ a partir de 1º de maio, e disse esperar a continuidade da coordenação bilateral no setor de energia.

Em coletiva de imprensa, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que Moscou foi informada sobre a decisão e minimizou riscos imediatos de desestabilização no mercado. "Essa é uma decisão soberana dos Emirados Árabes Unidos. Nós a respeitamos", disse.

Peskov acrescentou que a Rússia recebeu com satisfação a sinalização de Abu Dhabi de que continuará atuando de forma responsável nos mercados de energia. "Saudamos as declarações feitas por Abu Dhabi de que os Emirados continuarão adotando uma postura responsável nos mercados de energia e mantendo a coordenação em base bilateral", afirmou.

Segundo ele, a relação "construtiva e amistosa" entre Moscou e Abu Dhabi deve garantir a manutenção de contatos "produtivos, construtivos e eficazes", inclusive no diálogo energético.

O Kremlin também descartou a intenção da Rússia de deixar a Opep+.

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