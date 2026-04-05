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petróleo Opep+ volta a aumentar cotas de produção em 206.000 barris por dia Cartel decidiu implementar "ajuste da produção"

Os países produtores de petróleo da Opep+ decidiram, neste domingo (5), voltar a aumentar suas cotas de produção em um momento em que a guerra no Oriente Médio fez dispararem os preços da energia.

O cartel, que inclui grandes produtores como a Arábia Saudita, a Rússia e países do Golfo, decidiu implementar, a partir de maio, um "ajuste da produção" de 206.000 barris por dia (bpd).

No começo de março, a Opep+ decidiu adotar a mesma estratégia para a produção em abril.

O ajuste da produção será concretizado mediante um aumento da atividade de oito países da aliança - Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã.

Em um comunicado prévio, estes países alertaram que o reparo da infraestrutura energética danificada nos recentes ataques "é custoso e levará muito tempo", o que pode impactar a oferta de petróleo a futuro.

Os ataques do Irã contra a infraestrutura de produção e o bloqueio do trânsito de navios pelo Estreito de Ormuz prejudicaram as exportações de petróleo a partir do Golfo.

Os países produtores deram ênfase "à importância crítica de resguardar as rotas marítimas para assegurar o fluxo ininterrupto da energia".

Também neste domingo, o assessor presidencial dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Gargash, disse que o país está disposto a participar de qualquer iniciativa internacional liderada pelos Estados Unidos para garantir a segurança da navegação pelo Estreito de Ormuz.

Gargash disse, ainda, que a estratégia iraniana "vai consolidar o papel dos Estados Unidos" na região e também fará com que "a influência de Israel" seja "mais preponderante".

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