TECNOLOGIA Opera lança novo navegador que ajuda usuário a desestressar enquanto usa internet Com recursos de meditação e concentração, proposta é incentivar internautas a tirar um tempo para cuidar da saúde mental

Diante de uma realidade em que as pessoas se sentem cada vez mais estressadas e sobrecarregadas, a Opera lançou nesta terça-feira o Opera Air, um novo navegador com ferramentas de relaxamento. Além das funcionalidades tradicionais, o browser torna navegar na internet uma experiência mais focada, tranquila e menos estressante.

Há dois recursos. O primeiro deles é chamado de Take a Break, um acervo de exercícios de respiração e meditação para melhorar a concentração, reduzir o estresse e até aliviar dores e tensões. As sessões duram de 3 a 15 minutos, e é possível configurar lembretes para pausas conscientes.





Telas de fundo são personalizáveis — Foto: Divulgação/Opera

Outra ferramenta são os Boosts, que oferecem músicas e sons ambientes para estimular ondas cerebrais e aumentar a criatividade ou promover relaxamento.

A tecnologia usa batidas binaurais, em que duas frequências sonoras ligeiramente diferentes criam uma terceira frequência, ajudando a modular estados mentais. Existem modos focados em criatividade, energia, relaxamento, entre outros, com ajuste de volume e duração.





— O Energized Focus Boost (Modo de aumento de foco), por exemplo, utiliza um batimento binaural de Alpha 12hz, que proporciona um equilíbrio entre relaxamento e alerta; esse estado de calma permite que os usuários realizem atividades que exigem foco sustentado e engajamento mental — diz Mohamed Salah, diretor sênior de produto na Opera.

Segundo Salah, a empresa analisou pesquisas secundárias e incluiu as melhores aplicações no navegador. Também testou uma ampla gama de equipamentos de EEG (eletroencefalograma, um exame que mede a atividade cerebral) para mensurar o impacto dos recursos do navegador e os resultados foram positivos.

Estudos mostram que sons ajudam a modular o conjunto de neurônios que produzem e liberam dopamina. Além disso, podem mascarar os ruídos inesperados, que “chamam a atenção” do cérebro. Assim, quando o barulho é constante, o sistema sensorial interpreta que essa informação é irrelevante e não aciona o córtex, tornando possível desligar para dormir ou se concentrar em alguma atividade.

Pesquisa da Opera, realizada em janeiro de 2025 com 7 mil pessoas em diversos países, revelou que a sobrecarga é um problema comum. No Brasil, 84% dos mil entrevistados disseram se sentirem sobrecarregados e estressados ao navegar na internet, e 97% gostariam que seus navegadores ajudassem a melhorar o bem-estar.

Além disso, 92% acreditam que uma interface mais limpa e organizada tornaria a experiência online mais relaxante.

— No mundo agitado de hoje, pode ser difícil encontrar tempo para relaxar ou fazer uma pausa. Por isso, projetamos os exercícios do Opera Air para durar entre 3 e 15 minutos. Isso facilita muito a inclusão deles na sua rotina diária, permitindo que você obtenha os efeitos positivos de se reenergizar, reduzir o estresse e relaxar.

