Operação combate fraudes previdenciárias na Paraíba e em Pernambuco

Com prejuízos estimados em R$ 350 mil, a Força-Tarefa Previdenciária deflagrou, nesta quinta-feira (4), a Operação Sujeito Oculto, para desarticular um esquema de fraudes contra a Previdência Social. Três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 12ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, foram cumpridos nas cidades de Pedras de Fogo, na Paraíba, e Timbaúba, em Pernambuco.

A investigação mira a atuação de intermediários responsáveis por apresentar documentos falsos para obtenção de benefícios assistenciais. O caso teve início após a análise de dados da Operação Grife, deflagrada em fevereiro de 2023, em Pernambuco, e foi reforçado por novas denúncias recebidas pelo Ministério da Previdência.

Esquema

O valor do prejuízo, de R$ 350 mil, aos cofres públicos pode aumentar conforme o material recolhido for analisado. Com a suspensão dos benefícios irregulares, a economia projetada pode chegar a R$ 900 mil, considerando a expectativa de sobrevida dos titulares.

Os suspeitos podem responder por estelionato previdenciário, falsidade ideológica e uso de documento falso.

A operação foi conduzida pela Polícia Federal, com participação da CGINP e do Ministério da Previdência Social (MPS). A Força-Tarefa Previdenciária, que completa 25 anos, é formada pelo MPS e pela PF e atua no combate a crimes estruturados contra o sistema previdenciário. No âmbito do Ministério, cabe à CGINP identificar e analisar indícios de fraudes organizadas para subsidiar ações de investigação.

