Operação contra Cláudio Castro mira transferências de R$ 3 bilhões em investimento do Rioprevidência
Valores teriam sido aplicados em Letras Financeiras e fundos ligados ao mesmo conglomerado bancário
A Polícia Federal investiga uma movimentação de cerca de R$ 3 bilhões realizada pelo Rioprevidência durante a gestão do ex-governador Cláudio Castro. Os valores teriam sido destinados a produtos financeiros ligados ao conglomerado do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.
A apuração faz parte de uma nova fase da Operação Barco de Papel, deflagrada nesta terça-feira com o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Brasília. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, sob autorização do ministro André Mendonça.
Segundo a PF, a primeira etapa das investigações identificou aportes considerados suspeitos de aproximadamente R$ 970 milhões em Letras Financeiras emitidas por um banco privado, entre outubro de 2023 e julho de 2024.
Leia também
• Flávio Bolsonaro vai apostar em segurança e economia após troca na comunicação
• A publicidade tradicional morreu? Como o branding e a economia criativa ajudam as marcas
• ONU: economia do Brasil deve desacelerar; previsão para alta do PIB 2026 é mantida em 2%
O fundo previdenciário estadual é responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões de cerca de 235 mil servidores inativos e pensionistas do estado do Rio de Janeiro.
Além do Rioprevidência, a investigação também mira movimentações envolvendo a Cedae, estatal responsável pelo abastecimento de água em grande parte do estado.