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Crime Operação contra Cláudio Castro mira transferências de R$ 3 bilhões em investimento do Rioprevidência Valores teriam sido aplicados em Letras Financeiras e fundos ligados ao mesmo conglomerado bancário

A Polícia Federal investiga uma movimentação de cerca de R$ 3 bilhões realizada pelo Rioprevidência durante a gestão do ex-governador Cláudio Castro. Os valores teriam sido destinados a produtos financeiros ligados ao conglomerado do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

A apuração faz parte de uma nova fase da Operação Barco de Papel, deflagrada nesta terça-feira com o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Brasília. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, sob autorização do ministro André Mendonça.

Segundo a PF, a primeira etapa das investigações identificou aportes considerados suspeitos de aproximadamente R$ 970 milhões em Letras Financeiras emitidas por um banco privado, entre outubro de 2023 e julho de 2024.

Agora, os investigadores apuram novas aplicações que somam cerca de R$ 2,01 bilhões realizadas a partir de julho de 2024 em fundos de investimento ligados à mesma instituição financeira. Somados, os valores chegam a aproximadamente R$ 3 bilhões movimentados pelo Rioprevidência.

O fundo previdenciário estadual é responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões de cerca de 235 mil servidores inativos e pensionistas do estado do Rio de Janeiro.

Além do Rioprevidência, a investigação também mira movimentações envolvendo a Cedae, estatal responsável pelo abastecimento de água em grande parte do estado.

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