Operação contra sonegação fecha oito postos de combustível em Pernambuco 

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Pernambuco (CIRA) divulgou um balanço da Operação Ativos de Carbono, deflagrada na segunda-feira (24), para combater a sonegação fiscal em postos de combustível de Pernambuco. Na ação, oito postos foram fechados por irregularidades tributárias, como a não comprovação da origem do combustível.

O promotor do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), João Maria Rodrigues, explicou que esta é a segunda fase da operação que iniciou com medidas judiciais criminais contra sonegadores de impostos. Na fase um, foram identificados 35 contribuintes que deviam cerca de R$ 53 milhões.



Nesta segunda fase da operação do CIRA, que é composta pelo MPPE, Secretaria da Fazenda (Sefaz), Secretaria de Defesa Social (SDS) e Procuradoria Geral do Estado (PGE), 36 postos foram fiscalizados em todas as regiões do estado e foram encontradas irregularidades em 20 deles.



O valor do crédito tributário ainda deve aumentar com a continuidade da operação nos próximos dias. Rodrigues detalhou o apurado pelas instituições. "O que mais foi detectado foi a omissão de entrada, ou seja, o dono do posto comprou, em origem que ainda nós não sabemos. Depois de apurados os valores, nós vamos em busca dos valores e também vamos tentar retirar do mercado de combustíveis os devedores contumazes", explicou o promotor.

