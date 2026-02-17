A- A+

Justiça Operação da PF sobre vazamento de dados de ministros do STF inclui uso de tornozeleira eletrônica Processo busca identificar se houve quebra de sigilo de dados de magistrados do Supremo e de seus parentes

Leia também

• Auditoria da Receita identificou acesso irregular a sistemas internos e informou o STF

• PF faz operação para apurar vazamento de dados da Receita de ministros do STF e seus familiares

• Moraes autoriza Derrite a visitar Bolsonaro no dia 25 de fevereiro, na Papudinha

A operação da Polícia Federal realizada na manhã desta terça-feira para apurar se houve vazamento de dados fiscais e bancários de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de seus parentes inclui medidas cautelares determinando, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica e apreensão do passaporte dos investigados.

Ao todo, foram quatro mandatos de busca e apreensão realizados em três estados do país: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A operação foi feita a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), tendo sido autorizada pelo STF.

Quais são as medidas cautelares:

Monitoramento por tornozeleira eletrônica;

Afastamento do exercício da função pública;

Cancelamento de passaportes;

Proibição de saída do país.

A investigação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Em janeiro deste ano, ele determinou a abertura de um procedimento para apurar se houve vazamento de dados sigilosos de ministros da Corte e de seus familiares na Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

A abertura do inquérito se deu em meio aos desdobramentos de reportagem que menciona contrato do Banco Master com o escritório da mulher de Moraes, Viviane Barci. Em dezembro, a coluna de Malu Gaspar revelou que, ao longo de três anos, o contrato totalizaria R$ 131,3 milhões.

Antes, o colunista Lauro Jardim havia informado que o contrato de prestação de serviço havia sido apreendido em operação da Polícia Federal (PF).

Também em dezembro, Malu Gaspar informou que Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos quatro vezes para fazer pressão em favor do Banco Master.

Ao menos três dos contatos foram por telefone, mas pelo menos uma vez Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas do banco de Daniel Vorcaro.

Veja também