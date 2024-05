A- A+

rio grande do sul Operação de voos em Canoas (RS) irá dobrar a partir do dia 10 de junho A base de Canoas está sendo administrada temporariamente pela Fraport, concessionária responsável pelo Aeroporto Salgado Filho

A operação de voos na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, vai dobrar a partir do dia 10 de junho, informou o Ministério de Portos e Aeroportos. A expectativa é de que o número suba dos atuais 35 pousos e decolagens semanais para 70.

A base tem funcionado como uma alternativa em meio ao fechamento por tempo indeterminado do Aeroporto Internacional de Porto Alegre (Salgado Filho) após os impactos das chuvas no Rio Grande do Sul.



O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, está na capital gaúcha nesta quarta-feira (29). A agenda inclui visitas à base de Canoas e ao Salgado Filho. Na sequência, o ministro deve falar com a imprensa sobre as operações aéreas no Estado.



A base de Canoas está sendo administrada temporariamente pela Fraport, concessionária responsável pelo Aeroporto Salgado Filho, cujas pistas e terminais foram inundados. Os agentes responsáveis ainda aguardam pelo mapeamento dos danos. Enquanto isso, a reabertura segue sem previsão.



Em meio à falta de previsibilidade sobre a retomada do Salgado Filho, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou ontem que recebeu manifestações para análise de possível internacionalização da base de Canoas. Contudo, indica que esse seria um processo complexo, dependendo da análise de outros órgãos. Segundo a agência, o foco atual é ampliar operações domésticas.

