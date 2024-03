A- A+

NEGOCIAÇÃO Operações de negociação de dívidas acontece na próxima quinta-feira (21) no Recife Ação é uma parceria do Programa Desenrola, Correios e Serasa

Em uma ação conjunta, os Correios e a Serasa, com apoio do Ministério da Fazenda, realizarão operações simultâneas de negociações de dívidas na próxima quinta-feira (21). Ao todo, agências dos Correios das 27 capitais brasileiras serão contempladas, incluindo uma unidade do Recife.

Na capital pernambucana, a ação vai ocorrer na agência dos Correios do bairro de Santo Antônio, localizada na Avenida Guararapes, com atendimentos das 8h às 17h.

Segundo os organizadores, o chamado “Dia D” é uma alternativa de combate à inadimplência no País, em que técnicos e especialistas de educação financeira estarão disponíveis para atender à população.

Além disso, os endividados podem aproveitar para negociar dívidas com descontos de até 96%. Empresas de todos os segmentos, concessionárias de energia e água e o programa Desenrola Brasil, do Ministério da Fazenda, estão envolvidos na programação.

“Por estarmos presentes em todas as cidades do País, temos o dever de atuar para que brasileiras e brasileiros tenham acesso a oportunidades como o MegaFeirão Desenrola e Serasa, cumprindo assim uma função social importante para o povo brasileiro", afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Para aproveitar as ofertas até o final de março, os consumidores também podem consultar os canais oficiais da empresa e negociar com descontos do MegaFeirão Serasa e Desenrola no link.

Veja também

FMotors Renault lança SUV compacto Kardian em três versões; confira detalhes e valores