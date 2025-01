Operações do Tesouro Direto crescem e somam 9,2 milhões em 2024, após recordes em dezembro

A- A+

As operações de investimento em títulos do Tesouro Direto somaram 9,2 milhões no ano passado, um aumento de 28,8% em relação a 2023. O total de vendas foi de R$ 67,9 bilhões, avanço de 45,6% ante o ano anterior. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Tesouro Nacional.

Em dezembro, o número de operações fechou em 1,3 milhão, maior valor da série histórica, totalizando R$ 8,55 bilhões, também recorde.

No mês, os resgates foram de R$ 3,8 bilhões, resultando em emissão líquida de R$ 4,76 bilhões, outro pico da série histórica. As aplicações de até R$ 1 mil representaram 61,4% das operações de investimento no mês. O valor médio por operação, por sua vez, foi de R$ 6.570,59, informou o Tesouro.

Em dezembro, o grupo de títulos mais demandado pelos investidores foi o indexado à inflação (Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, Tesouro RendA+ e Tesouro Educa+) que totalizou, em vendas, R$ 3,44 bilhões (40,2% do total).

Os títulos indexados à taxa Selic (Tesouro Selic) somaram R$ 3,2 bilhões (37,7% das vendas), enquanto os títulos prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais) totalizaram R$ 1,9 bilhão (22,1% do total).

O órgão ainda destacou os novos títulos Tesouro RendA+, com R$ 293,2 milhões em vendas, ou 3,4% do total, e Tesouro Educa+, com R$ 119,6 milhões em vendas, ou 1,4% do total.

Nas recompras (resgates antecipados), predominaram os títulos indexados à taxa Selic, que somaram R$ 2,3 bilhões (59,5%). Os títulos remunerados por índices de preços (Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais, Tesouro RendA+ e Tesouro Educa+) totalizaram R$ 901,7 milhões (23,7%), e os prefixados, R$ 639,8 bilhão (16,8%)

Em relação aos prazos, a maior parcela de vendas se concentrou nos títulos com vencimento entre 1 e 5 anos, que alcançaram 72,7% do total. As aplicações em títulos com vencimento acima de 10 anos representaram 21,6%, enquanto os títulos com vencimento de 5 a 10 anos corresponderam a 5,6% do total.

As recompras ao longo do ano de 2024 atingiram o valor de R$ 36,9 bi, avanço de 27,6% em relação a recompras de 2023. Segundo o Tesouro, esse aumento porcentual nas recompras ficou bastante abaixo do aumento no total de vendas, que foi de 45,6% para o mesmo período.

"O aumento nas recompras ocorre em um cenário de expansão do Programa Tesouro Direto, abrangendo estoque, número de investidores e volume de operações, além do lançamento de novos produtos. Nesse contexto, é natural que tanto as vendas quanto as recompras aumentem. Ressalta-se, todavia, que o programa continua crescendo, com vendas e vendas líquidas aumentando consideravelmente acima das recompras", disse a secretaria.

Veja também