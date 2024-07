Operações informáticas de Paris-2024 são retomadas "com normalidade"

A- A+

O apagão cibernético global que afeta nesta sexta-feira (19) inúmeras empresas em todo o mundo interrompeu "as operações informáticas" de Paris-2024 durante algumas horas, admitiu a comissão organizadora do evento desportivo (COJO), que horas depois informou que as suas atividades haviam sido retomadas "com normalidade".

"Paris-2024 foi informada sobre problemas técnicos globais que afetam os programas da Microsoft. Esses problemas perturbam as operações de TI de Paris-2024", afirmou inicialmente o COJO em um comunicado, a uma semana da cerimônia de abertura dos Jogos (26 de julho a 11 de agosto).

Os sistemas de credenciamento foram afetados, impedindo algumas pessoas de retirarem seus passes, disse à AFP uma fonte do comitê organizador.

Em um novo comunicado, o COJO afirmou que a normalidade voltou.

"Os centros de credenciamento conseguiram retomar as suas operações" e o centro de distribuição de uniformes "reabriu as portas", garantiu.

O apagão cibernético também pode afetar a chegada de atletas, cujos voos foram cancelados porque durante horas, o tráfego aéreo global precisou ser interrompido em vários aeroportos e as conexões das companhias aéreas foram suspensas.

Em comunicado, a gigante tecnológica americana Microsoft afirmou que está tomando "medidas" para resolver a situação.

Numa mensagem intitulada "Degradação do serviço", a Microsoft disse que os usuários "podem não conseguir acessar vários aplicativos e serviços do Microsoft 365".

