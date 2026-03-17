Operadoras de saúde suplementar tiveram lucro de R$ 24,4 bi em 2025, mostra ANS
A agência reguladora destacou que os dados mostram que as operadoras de planos tiveram uma melhora no desempenho econômico-financeiro de 2025
O setor de saúde suplementar registrou lucro líquido acumulado de R$ 24,4 bilhões em 2025, aumento de 120% em relação ao ano anterior. Os dados são do Painel Econômico-Financeiro da Saúde Suplementar, divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
As operadoras médico-hospitalares, principal segmento do setor, alcançaram lucro líquido de R$ 23,4 bilhões, impulsionado pelo aumento do resultado operacional, pela contribuição do resultado financeiro, bem como por efeitos não recorrentes, decorrentes de reorganização societária e créditos tributários da operadora com maior lucro.
A receita total do setor foi de R$ 391,6 bilhões no ano passado, crescimento de 12%, na mesma base de comparação.
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Segundo a ANS, esse resultado equivale a aproximadamente 6,2% da receita total do período, ou seja, para cada R$ 100,00 de receitas, o setor obteve cerca de R$ 6,20 de lucro.
A agência reguladora destacou, ainda, que os dados mostram que as operadoras de planos tiveram uma melhora no desempenho econômico-financeiro de 2025, com redução da sinistralidade e crescimento do número de operadoras com resultado positivo.
Em 2025, as despesas do setor totalizaram R$ 361,2 bilhões, um aumento de 8% ante o apurado ano antes.