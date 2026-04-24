Oportunidades e dificuldades da economia são discutidos em encontro do UBS BB no Recife

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O ambiente de negócios no Brasil e as mudanças da economia foi o foco do UBS BB Investment Bank Day Recife 2026, realizado nesta quarta-feira (24), no JCPM Trade Center, no Recife. Promovido pelo banco internacional, o encontro reuniu empresários pernambucanos e especialistas para discutir temas como reforma tributária, mercado de capitais, inteligência artificial e o cenário político nacional.

O evento foi estruturado em painéis temáticos que apresentaram uma análise sobre o atual ambiente econômico, inserido em um contexto de transição tributária e incertezas globais.

O encontro contou com a participação de representantes do setor empresarial, como o diretor do Grupo EQM Leonardo Monteiro, que destacou a importância de espaços de diálogo em um contexto global cada vez mais desafiador.

“Agradeço o convite em nome de todos da direção e da presidência do grupo EQM, a Gisela, que nos convidou para fazer parte deste dia tão importante. Ela é a principal executiva do UBS, que hoje é o maior banco do planeta. Eu vi aqui que estão presentes os maiores empresários aqui de Pernambuco, e eu acho que é muito importante a gente sempre parar para ter uma ideia de como é que está o cenário nacional e global, nesse mundo cada dia mais adverso. Entender como é que a gente pode sobreviver, o mundo empresarial, nesse ambiente. Acho que encontros como esse são sempre muito importantes”, declarou o executivo.



No painel sobre reforma tributária, o advogado Guilherme Coelho, sócio da CH Law, detalhou as mudanças previstas no novo sistema e alertou para a necessidade de preparação antecipada por parte das empresas.

“A reforma tributária sobre o consumo foi implementada a partir desse ano, tem início do período de transição de teste em 2026, a partir de 2027 a gente tem inicialmente a substituição de alguns impostos pelos novos. Um período de transição longo até 2032, em 2033. É muito importante, a gente estar trazendo para o empresário, que é um período de transição longo, mas como ele é muito profundo, ele precisa estar preparado, ele precisa estar atento. Esse ano já é o primeiro, o ano que vem a gente já tem um segundo momento que algumas contribuições deixam de existir, passam a ser novas. Muitos investimentos que foram feitos precisarão ser revistos porque a reforma tributária muda o cenário como um todo. Então o empresário não pode deixar para em cima da hora. Aquele empresário que já está preparado, que já está com o seu sistema de emissão de notas, de apuração dos impostos de forma consolidada, ele certamente vai sair na frente dos demais.”

Já o diretor Financeiro da Usina São José, Eduardo Petribu, demonstrou preocupação com os efeitos da reforma sobre a competitividade de setores tradicionais da economia.

“A gente está vendo com muita atenção a reforma tributária e seus impactos. Ao longo de muitos anos foram criadas condições para que as operações mantivessem sua competitividade e conseguissem em alguns momentos expandir, se fortalecer e o tratamento que vem sendo apresentado, pós transição, não contempla aspectos importantes. Então a gente vê com bastante preocupação, atenção, temos feito contrapontos em relação a algumas posições específicas, esperamos que as autoridades sejam sensíveis e garantam a continuidade e o sucesso de atividades importantes”, ponderou.

A mesma linha foi argumentada por Diogo Tavares de Melo, que ressaltou a necessidade de antecipação diante de um cenário de mudanças rápidas econômicas e políticas.

“Hoje em dia, a mudança é muito rápida e a gente precisa se adaptar às realidades. Você hoje teve um cenário de guerra que ninguém esperava, tem hoje um ambiente político aí que tem uma polarização muito grande e a reforma tributária que você mencionou. Então a gente tem que estar se antecipando aos movimentos e escutando o que os outros empresários também têm feito nas suas empresas e a gente consegue construir uma melhor solução”, avaliou Melo.

Além da reforma tributária, o evento abordou temas como mercado de capitais de dívida, inteligência artificial e o impacto das eleições de 2026 no ambiente de negócios.



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