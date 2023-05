A- A+

Arcabouço fiscal Oposição faz pressão para incluir punição a presidente no arcabouço fiscal Deputados do PL afirmam que anistia a presidente prevista no texto fere a LRF

A oposição na Câmara dos Deputados tem pressionado o relator do arcabouço fiscal, deputado Claudio Cajado (PP-BA), para incluir na proposta a punição ao presidente da República, em caso de descumprimento da meta fiscal.

O texto originalmente enviado pelo governo retirava a penalidade criminal do agente público, que estava prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Claudio Cajado se reuniu com as bancadas do PSDB e PL nesta terça-feira para discutir as alterações no projeto. Na semana que vem, está previsto encontro com os parlamentares do Republicanos.

— A anistia para o presidente em caso de não cumprimento das regras fiscais é um absurdo, é uma licença para gastar pautada na irresponsabilidade fiscal. Não vejo possibilidade deste ponto prosperar na proposta. É irônico eles colocarem isso na proposta, é uma confissão de culpa com relação aos crimes de Dilma [Roussef]. Eles assumem que Dilma cometeu crime de responsabilidade por desrespeitar as regras fiscais — disse o líder da oposição na Câmara, Carlos Jordy (PL-RJ).

O relator do texto afirmou que não pretende aplicar punições criminais a gestores públicos pelo não cumprimento da meta, mas estuda sanções ao governo.

