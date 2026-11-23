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ajuste fiscal Oposição vai apresentar destaques ao ajuste fiscal na Câmara com restrições à compensação tributária PL pretende retomar quatro pontos discutidos no Senado; relator Mauro Benevides Filho tenta garantir aprovação do texto sem mudanças

A oposição pretende reapresentar na Câmara dos Deputados os quatro destaques ao projeto de ajuste fiscal discutidos no Senado na semana passada, incluindo o que busca derrubar as restrições à compensação de créditos tributários pelas empresas.

A estratégia foi confirmada ao Globo pelo líder da oposição, deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), e contraria os planos do governo de aprovar a proposta sem alterações para encaminhá-la diretamente à sanção presidencial.

O relator, Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE), que já obteve o apoio de sete partidos, se reunirá com integrantes do PL nesta segunda-feira, antes da votação prevista para as 18h. Na sequência, a bancada fará um encontro reservado para definir sua atuação em plenário.

A compensação tributária é um dos principais pontos de resistência da oposição. O texto aprovado pelo Senado restringe o uso de créditos tributários pelas empresas para quitar débitos com a Receita Federal, medida com a qual o governo espera arrecadar entre R$ 12,8 bilhões e R$ 18,3 bilhões em 2027.

Parlamentares contrários à proposta tentaram retirar essa previsão durante a votação no Senado, mas foram derrotados.

Ao todo, os senadores rejeitaram três destaques e chegaram a um acordo para a retirada do quarto. Além da compensação tributária, as divergências envolveram o limite de R$ 3 bilhões anuais para pagamentos do sistema de compensação previdenciária entre regimes, conhecido como Comprev, e os repasses aos estados previstos na Lei Kandir.

Neste último caso, um acordo permitiu elevar as transferências previstas para o período de 2027 a 2030, levando à retirada do destaque da oposição.

Questionado pelo Globo , Cabo Gilberto confirmou a intenção de reapresentar os quatro destaques na Câmara. A estratégia será definida após uma reunião reservada da bancada do PL, prevista para ocorrer depois do encontro com o relator.

Sob reserva, parlamentares da oposição admitem que a iniciativa tem como principal objetivo retardar a votação, diante da dificuldade de reunir votos para alterar o texto aprovado pelo Senado.

Mauro Benevides afirmou que já conversou com representantes do PSD, MDB, PT, União Brasil e PCdoB e que irá à liderança do PL às 14h30 para tentar superar as resistências. O objetivo é preservar o texto aprovado pelo Senado e evitar uma nova rodada de análise pelos senadores.

— Estou esclarecendo as dúvidas e espero que esse pessoal consiga aprovar em plenitude. Quando entro com a explicação, o pessoal tem se mostrado receptivo — afirmou o relator.

Segundo Benevides, a aprovação ainda nesta segunda-feira é importante para sinalizar ao mercado o compromisso do Congresso com o ajuste das contas públicas.

— O importante é hoje a gente votar para o mercado tomar conhecimento — disse.

O relator também afirmou que recebeu do ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o compromisso de discutir, após a aprovação do pacote, uma proposta de sua autoria para preservar investimentos públicos das restrições fiscais.

— Passado isso e aprovado, estou com compromisso do Moretti. O meu PLP, que coloquei antes do governo. Moretti vai receber a gente para conversar sobre isso depois — afirmou.

Benevides manteve em seu parecer o texto aprovado pelo Senado e estima que as medidas poderão gerar uma economia de R$ 72 bilhões até 2030, acima das projeções iniciais do Executivo.

O pacote reúne cortes em benefícios fiscais, restrições à compensação tributária e mudanças no calendário de pagamentos da União.

A expectativa do governo é concluir a votação nesta segunda-feira, sem modificações, para encaminhar a proposta à sanção presidencial e facilitar a tramitação do Orçamento de 2027.

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