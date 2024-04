A- A+

Economia OR apresenta o empreendimento Evoke, novo condomínio da incorporadora na Reserva do Paiva Executivos da empresa visitaram a Folha de Pernambuco, onde foram recebidos pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi, e pela gerente de Mercado Tânia Campos.

O diretor de Marketing Institucional da OR Empreendimentos, braço imobiliário do Grupo Novonor, Fernando Bammesberger; e a gestora de Marketing da empresa em Pernambuco, Fernanda Costa, visitaram a Folha de Pernambuco na manhã desta terça-feira (23). Os dois foram recebidos pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi, e pela gerente de Mercado, Tânia Campos.

A incorporadora OR – parceira exclusiva do masterplan da Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, primeiro bairro 100% planejado na Região Metropolitana do Recife –, depois de entregar, recentemente, o edifício Verano, com 208 unidades, está lançando o Evoke - mais um projeto diferenciado da incorporadora. Durante a visita, Bammesberger e Fernanda detalharam o empreendimento, concebido para um perfil ainda não explorado no Paiva: solteiros, aposentados, recém-casados, casais sem filhos e outros moradores que não valorizam tanto o excesso de espaço.

“O Novonor é um grupo fundado em 1944, por doutor Norberto, pernambucano do Recife. Ele escreveu um livro, Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), que permeia nossa cultura, os valores da empresa como um todo. O básico que a gente faz sempre é ter um empreendimento que tenha cuidado como um todo, que tenha cuidado com a comunidade em si. O Paiva é exemplo disso. A gente transformou um bairro com o cuidado de não tirar a natureza dele, que tem que ter”, disse Bammesberger.

O Evoke prevê a oferta de todos os diferenciais de segurança, qualidade de vida e estrutura de lazer também para quem valoriza uma rotina prática e fácil. O novo condomínio, com valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 180 milhões, conta com duas torres. A primeira, que possui 167 apartamentos, já está com 73% das unidades vendidas. “Essa primeira torre, a Elisity, está com Habite-se previsto para julho de 2027”, adiantou Fernanda Costa.

De acordo com Bammesberger, é um projeto que foi pensado para atender, por exemplo, quem atua em regime home office e nem sempre quer trabalhar dentro de casa, mas na área comum do prédio, que terá espaço exclusivo para isso. Outro novo perfil no Paiva citado pelo executivo diz respeito aos filhos de residentes do próprio bairro que querem morar sozinhos.

Com apartamentos a partir de 59 metros quadrados, o condomínio engloba duas torres. O empreendimento foi concebido para aqueles que optam pelas facilidades de viver em uma área privativa compacta, mas não abrem mão de conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Ocupará um terreno com mais de 14 mil metros quadrados, inserido em uma localização de natureza abundante.

Outra novidade anunciada pelos executivos da OR é a chegada da incorporadora ao mercado recifense. “O Paiva é um bairro em desenvolvimento que, inicialmente, a gente só construía lá, mas a vinda para o Recife é real. Inicialmente, começando pela Zona Sul e depois a Zona Norte”, afirmou Fernanda Costa.

“Hoje, a gente está atuando em Pernambuco em duas frentes. Uma é a nossa entrada, de fato, no mercado do Recife. A outra, é desmistificar um pouquinho aquela ideia de que o Paiva é só para quem tem muito dinheiro. O Evoke é um exemplo disso, é um projeto que é um pouco mais enxuto, mas ao mesmo tempo é o primeiro rooftop do bairro. Então, tem alta qualidade, mas a pessoa não precisa ser milionária para morar lá”, destacou Bammesberger.

