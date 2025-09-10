A- A+

patrimônio Oracle dispara na Bolsa e Larry Ellison ultrapassa Elon Musk em patrimônio Acordos bilionários com empresas de inteligência artificial impulsionam ações em 41% e elevam fortuna do fundador para US$ 393 bilhões

A Oracle (ORCL) registrou um salto histórico em suas ações após anunciar forte demanda de clientes de inteligência artificial por capacidade de data center. Na quarta-feira (10), os papéis da companhia dispararam 41%, no maior ganho diário desde 1992, levando a fortuna do cofundador Larry Ellison a crescer em US$ 101 bilhões, alcançando US$ 393 bilhões e superando o patrimônio de Elon Musk, estimado em US$ 385 bilhões, segundo a Bloomberg.

Em julho, a Oracle fechou um acordo com a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, para fornecer 4,5 gigawatts de eletricidade dedicados ao funcionamento de softwares de inteligência artificial. O contrato reforça a aposta da empresa no setor e projeta ainda mais crescimento para os próximos trimestres.

O movimento ocorreu após a divulgação do relatório trimestral, na noite de terça-feira (9), que surpreendeu o mercado ao revelar a assinatura de quatro contratos multibilionários e a expectativa de novos acordos nos próximos meses.

“Vamos falar sobre isso por muito tempo”, disse Ben Reitzes, analista da Melius Research, sobre o relatório de lucros da Oracle em nota aos investidores na quarta-feira. Reitzes chamou a demanda pendente de US$ 455 bilhões da Oracle por seus serviços de IA de “assombrosa”.

Veja também