A- A+

TECNOLOGIA Oracle e OpenAI encerram planos de expansão de principal data center nos EUA e Meta pode arrendá-lo Mudanças nos planos da Open IA e questões de financiamento interromperam parceria nesse projeto

A Oracle e a OpenAI descartaram os planos de expansão em parceria de um importante centro de dados de inteligência artificial no Texas, após negociações se arrastarem devido a questões de financiamento e às mudanças nas necessidades da OpenAI.



O fracasso das negociações abriu caminho para a Meta Platforms Inc. entrar em cena e considerar o arrendamento do local de expansão planejado em Abilene, Texas, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A Nvidia Corp., principal fabricante de chips de IA, ajudou a facilitar as discussões da Meta com a desenvolvedora Crusoe, responsável pelo desnvolvimento do data center, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas porque as negociações são privadas.

As mudanças nos planos ressaltam a complexidade da construção de centros de dados de IA, que devem custar dezenas de bilhões de dólares e exigir a cooperação de uma ampla gama de parceiros. O campus que está sendo desenvolvido pela Crusoe em Abilene faz parte do projeto Stargate, amplamente divulgado e anunciado no ano passado na Casa Branca com o presidente Donald Trump.

Construção continua

Embora a construção no terreno de 400 hectares continue e diversas partes já estejam em funcionamento, a Oracle e a OpenAI optaram por não prosseguir com os planos preliminares de arrendamento de uma grande expansão, segundoas fontes. A Oracle e a OpenAI estão usando semicondutores de IA da Nvidia no centro de dados Stargate.

Com a Crusoe buscando um inquilino, a Nvidia se envolveu para garantir que seus produtos continuassem a ocupar o data center expandido, em vez dos da concorrente Advanced Micro Devices Inc., disseram as fontes. A Nvidia pagou um depósito de US$ 150 milhões à Crusoe e começou a ajudar a atrair a Meta como inquilina para a expansão.

Em julho passado, a Oracle concordou em desenvolver 4,5 gigawatts de capacidade de data center para a OpenAI. O acordo continua em andamento, e as empresas anunciaram diversos projetos em outras localidades, como um próximo a Detroit, de propriedade da Related Digital.

As ações da Oracle reverteram os ganhos iniciais e caíram 1,2%, fechando a US$ 152,96 na sexta-feira em Nova York. Outras empresas ligadas à expansão da infraestrutura de IA, como CoreWeave Inc., AMD e Nvidia, também registraram quedas após a notícia. A intensa capacidade computacional necessária para treinar e implantar modelos de IA levou a um crescimento exponencial de projetos de data centers em uma escala sem precedentes.

A Oracle transformou seus negócios para se concentrar em atender a essas demandas de clientes como a OpenAI e a xAI de Elon Musk. A gigante das redes sociais Meta tem investido generosamente em infraestrutura de IA para seus produtos e projetou gastos de capital de até US$ 135 bilhões somente em 2026.

A Nvidia é a principal fabricante de chips para IA.O data center de propriedade da Crusoe em Abilene está entre os mais importantes já anunciados. A Oracle tem preenchido rapidamente os edifícios do local com servidores, que são usados pela OpenAI para treinar e implantar seus produtos.

Oracle, Crusoe e OpenAI estavam em negociações desde meados de 2025 sobre a expansão da instalação de 1,2 gigawatts para cerca de 2,0 gigawatts. Um gigawatt equivale à capacidade de um reator nuclear e pode fornecer eletricidade, em qualquer ponto, para aproximadamente 750.000 residências.

Relacionamento sólido

As negociações se arrastaram e foram complicadas por questões de financiamento e pelas frequentes mudanças nas previsões de demanda da OpenAI, antes de fracassarem, disseram as fontes. Além disso, as relações entre a Oracle e a Crusoe foram afetadas por problemas de confiabilidade no local.



No início deste ano, os edifícios do data center ficaram offline por dias devido ao clima de inverno que afetou alguns dos equipamentos de refrigeração líquida, de acordo com pessoas familiarizadas com o incidente.

Ambas as empresas afirmaram que seu relacionamento permanece sólido e que o data center alugado pela Oracle em Abilene está progredindo rapidamente.

"Estamos muito orgulhosos de nosso relacionamento e do nosso progresso na disponibilização de capacidade online", disse a Oracle em um comunicado.

“Juntos, Crusoe e Oracle estão trabalhando em perfeita sintonia para entregar uma das maiores fábricas de IA do mundo em Abilene”, disse Crusoe em um comunicado. “Nossa colaboração pode entregar infraestrutura em grande escala mais rapidamente do que qualquer outra empresa do setor.”

A Meta e a OpenAI se recusaram a comentar. A Nvidia não respondeu aos pedidos de comentários.

Em uma publicação nas redes sociais após a publicação da matéria, Sachin Katti, executivo de infraestrutura da OpenAI, escreveu: “Nosso principal centro de dados, o Stargate, é um dos maiores complexos de data centers de IA dos Estados Unidos. Consideramos expandi-lo ainda mais, mas, em última análise, optamos por alocar essa capacidade adicional em outros locais.”

As negociações entre a Meta e a Crusoe para a expansão da unidade de Abilene continuam em andamento e podem sofrer alterações, disseram as fontes. A Meta está atualmente trabalhando em diversos grandes data centers na Louisiana e em Indiana. No mês passado, a Meta fechou um acordo para implantar 6 gigawatts em equipamentos da AMD.

Veja também