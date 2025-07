Oracle e OpenAI expandem acordo Stargate para mais centros de dados nos EUA

A- A+

A OpenAI irá alugar uma quantidade massiva de capacidade de processamento dos centros de dados da Oracle como parte de sua iniciativa Stargate, destacando suas exigências intensas de produtos de inteligência artificial de ponta.

Segundo fontes familiarizadas com o projeto, que pediram anonimato por se tratar de informações privadas, a empresa de IA irá alugar capacidade adicional da Oracle totalizando cerca de 4,5 gigawatts de energia de centros de dados nos Estados Unidos.

Essa é uma quantidade de energia sem precedentes, capaz de abastecer milhões de residências americanas.

Um gigawatt equivale à capacidade de um reator nuclear e pode fornecer eletricidade para aproximadamente 750 mil casas.

O Stargate — projeto da OpenAI para comprar poder computacional da Oracle para produtos de IA — foi anunciado pela primeira vez em janeiro, na Casa Branca. Até agora, a Oracle desenvolveu um centro de dados gigantesco em Abilene, no Texas, para a OpenAI, em parceria com a desenvolvedora Crusoe.

Para atender à demanda adicional da OpenAI, a Oracle irá desenvolver diversos centros de dados nos EUA com parceiros, disseram as fontes. Estão sendo considerados locais em estados como Texas, Michigan, Wisconsin e Wyoming, além da expansão do site de Abilene, que passará de 1,2 gigawatt para cerca de 2 gigawatts, segundo as fontes.

A OpenAI também avalia locais no Novo México, Geórgia, Ohio e Pensilvânia, afirmou uma das pessoas.

Adeus, logins: Microsoft vai apagar suas senhas em 5 semanas; Veja o que fazer para adotar novo sistema mais seguro

Esses novos projetos farão parte do Stargate, e os detalhes ainda podem mudar, conforme afirmou uma fonte próxima ao planejamento. OpenAI e Crusoe recusaram pedidos de comentário, que não foram respondidos pela Oracle.

As ações da Oracle subiram até 3,9%, atingindo US$ 227,46, um recorde histórico, após a divulgação da notícia.

O papel acumula alta de 36% no ano, impulsionado pelo entusiasmo dos investidores com seu negócio de nuvem.

No início desta semana, a Oracle anunciou ter fechado um único contrato de nuvem avaliado em US$ 30 bilhões em receita anual a partir do ano fiscal de 2028, sem divulgar o cliente. Este acordo Stargate representa ao menos parte desse contrato revelado, segundo uma das fontes.

Conhecida por seu software de banco de dados, a Oracle tem ganhado espaço no mercado de aluguel de capacidade de processamento e armazenamento via internet, especialmente com foco em clientes que trabalham com IA. Isso levou a um aumento na receita e nas despesas.

O acordo de US$ 30 bilhões supera o tamanho atual de todo o seu negócio de infraestrutura em nuvem.

A agência de classificação de crédito S&P informou na quarta-feira que a expansão acelerada da infraestrutura de nuvem da Oracle estava pressionando o fluxo de caixa e que o ritmo atual de gastos é maior do que o previsto. Ainda assim, a S&P avaliou de forma positiva a estratégia de nuvem da Oracle no longo prazo.

A OpenAI afirmou em maio que está ajudando a desenvolver um projeto Stargate nos Emirados Árabes Unidos em parceria com a Oracle, a Crusoe, a fabricante de chips de IA Nvidia, a Cisco Systems e a G42, uma empresa de IA apoiada pelo fundo soberano do país.

Veja também