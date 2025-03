A- A+

BRASIL Orçamento 2025 prevê R$ 18 bilhões para ampliação do Minha Casa Minha Vida Nova modalidade do programa atenderá classe média

O relator do orçamento de 2025, Angelo Coronel, acrescentou no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) uma ampliação no valor de R$ 18 bilhões para o programa Minha Casa Minha Vida. A previsão e de que esse valor atenda a faixa 3 do programa, liberando recurso do FGTS para uma nova modalidade do programa, direcionada a classe média. A nova faixa atenderá famílias com renda entre R$ 8 mil e R$ 12 mil.

Atualmente, o programa tem três linhas e este grupo não é contemplado pela política pública voltada para construção de moradias.





A mudança no orçamento foi solicitada pelo governo ao longo desta semana. A ampliação do programa ocorre em meio a tentativa do presidente Lula reerguer sua popularidade. O valor sairá do Fundo Social, somando um total de R$ 18,134 bilhões.

Nesta nova faixa, os juros deverão ficar um pouco acima da taxa cobrada na Faixa 3, que atende público que ganha de R$ 4 mil a R$ 8 mil, em torno de 8% ao ano, mais a Taxa Referencial (TR). Haverá um desconto para quem é cotista do FGTS, como é praxe hoje no Minha Casa Minha Vida. O valor máximo do imóvel, hoje em R$ 350 mil, também deverá subir e ficar entre R$ 400 mil e R$ 500 mil.

O projeto do orçamento de 2025 deve ser votado ainda hoje na Comissão Mista de Orçamento (CMO) e em sessão do Congresso Nacional. A LOA deveria ter sido votado no fim do ano passado, mas foi adiada diante do pacote fiscal do governo e tensões políticas entre Legislativo e Executivo.

