Corte Orçamento: Congresso corta 84% da verba da lei Aldir Blanc, de incentivo à cultura Redução é resultado de MP apresentada pelo governo no ano passado

O Orçamento de 2025, aprovado pelo Congresso Nacional nesta quinta-feira, cortou 84% na verba destinada à Cultura por meio da Lei Aldir Blanc, na comparação com a proposta do governo.

O valor passou de uma estimativa de R$ 3 bilhões no projeto orçamentário original, enviado pelo governo ao Congresso em agosto de 2024, para R$ 478 milhões no parecer final do Orçamento.

A maior parte da redução, porém, é resultado de um pedido do próprio governo para que a lei fosse modificada, colocando os recursos em outras formas de pagamento não obrigatórias.

No ano passado, o valor já tinha sido cortado em R$ 1,3 bilhões.

A Lei Aldir Blanc entrou em vigor em 2020 e liberou recursos da União para os estados e municípios distribuíram a produtores culturais para: manutenção de espaços culturais, pagamento de renda emergencial a trabalhadores do setor que tiveram suas atividades interrompidas, em decorrência da pandemia de Covid-19, e lançamento de editais e chamadas públicas para projetos.

Mesmo com o fim da pandemia, a lei continuava beneficiando produções culturais em cerca de R$ 3 bilhões ao ano.

No fim do ano passado, o governo Lula publicou uma medida provisória alterando a lei e desobrigando a União a repassar os recursos para os entes federativos.

O Ministério da Cultura e a Casa Civil da Presidência da República divulgaram uma nota na qual “reafirmam seu compromisso com o setor cultural e asseguram a continuidade dos investimentos da Política Nacional Aldir Blanc”.

“A aplicação dos recursos da Aldir Blanc é obrigatória e o Governo Federal irá transferir integralmente os valores dos estados e municípios que cumprirem com o disposto no Decreto nº 12.409 (que regulamenta a medida)”, acrescenta a nota.

