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Economia Orçamento das famílias ainda enfrenta desafios apesar do aumento do emprego no país Especialista trata sobre como equilibrar a mudança da renda com a nova realidade econômica durante a retomada ao mercado de trabalho

Com o recuo da taxa de desemprego para 5,4% no trimestre encerrado em junho, o Brasil alcançou mais de 103,1 milhões de pessoas ocupadas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da recuperação do mercado de trabalho, a combinação entre inflação, despesas acumuladas durante o período de desemprego e novos compromissos financeiros pode manter o orçamento apertado, mesmo após o processo de retorno ao emprego.

Ainda de acordo com o levantamento do IBGE, o ganho salarial dos brasileiros apresentou um recuo de 1,5%. Com isso, os trabalhadores receberam em média o valor real de R$3.738. Diante da chegada de uma nova renda, que nem sempre representa maior poder de compra devido às variações na inflação e também por conta dos gastos adquiridos durante a época em que as pessoas não estavam trabalhando, o comprometimento com a organização dos gastos se torna ainda mais necessário.

Para Thiago Azevedo, gerente de negócios e especialista em investimento da Sicredi Recife, "quem está de volta ao mercado de trabalho deve redobrar a atenção financeira a fim de evitar o endividamento. Uma vez que o emprego naturalmente favorece o consumo, porque temos uma população economicamente ativa mais disposta a comprar, ampliar o patrimônio e quitar suas dívidas, é preciso se preocupar também em como destinar essa nova renda".

Planejamento financeiro

No Brasil, as despesas essenciais consomem, em média, 57% do orçamento, de acordo com levantamento do Serasa. Nesse cenário, a renda disputa espaço com preços elevados e segue em um ritmo apertado para algumas famílias brasileiras.

Para ter mais controle diante desse contexto, o especialista aponta que "saber exatamente quanto se gasta em um mês é o jeito mais fácil de antecipar compras, controlar a saída e entrada de dinheiro e, principalmente, destinar os valores para cada uma das despesas. A tarefa deve envolver olhar detalhadamente a fatura dos cartões, se eles forem utilizados, assim como os boletos e contas em geral".

Outra medida relevante para conduzir um bom planejamento financeiro é entender como o comportamento de consumo, a criação de uma poupança e até mesmo investimentos podem ser inseridos na rotina financeira.

"Investir é uma forma de transformar parte da renda de hoje em segurança e realização de objetivos futuros. Quando a família investe de forma planejada, ela cria uma reserva para imprevistos, protege o patrimônio contra a inflação e constrói recursos para metas como compra de imóvel, educação dos filhos, aposentadoria ou viagens", destacou Thiago.

De acordo com o 9º Raio X do investidor brasileiro, produzido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), cerca de 36% dos adultos do país declararam realizar algum tipo de investimento, isso corresponde a 60 milhões de pessoas investidoras. Por outro lado, a quantidade de não investidores ainda é superior e chega a 107,7 milhões de pessoas.

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