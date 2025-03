A- A+

BRASIL Orçamento de 2025 será votado nesta semana em comissão do Congresso, diz presidente Só depois o texto segue para o plenário do Congresso e, por isso, a tendência é que fique para abril

O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Júlio Arcoverde (PP-PI), confirmou que a votação do projeto de lei do Orçamento Anual da União deste ano ocorrerá ainda nesta semana.

Em nota divulgada pela Comissão, na noite desta segunda-feira, ele justificou que atrasos na votação da matéria na colegiado foram causados pelo próprio Executivo. Só depois o texto segue para o plenário do Congresso e, por isso, a tendência é que fique para abril.





"Ressalta que o atraso se deve aos inúmeros ofícios enviados desde a última sexta-feira pelo Ministério do Planejamento sugerindo mudanças no PLOA (proposta orçamentária) cada ofício, as alterações levam os técnicos da Consultoria de Orçamento a praticamente rever todo o texto do relatório final do senador Ângelo Coronel”, diz o texto.

De acordo com o novo cronograma, o assunto será discutido na quarta-feira, durante reunião de líderes dos partidos. A leitura do relatório ocorrerá na quinta-feira e a votação do parecer, na sexta-feira.

