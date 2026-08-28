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Economia Orçamento de 2027 vai prever aporte federal de R$ 6 bilhões nos Correios A estatal ainda está buscando atualmente R$ 7 bilhões com credores privados, como parte da estratégia para reverter os resultados negativos dos últimos anos

A projeto de lei orçamentária anual (Ploa) de 2027 vai prever um aporte federal de R$ 6 bilhões nos Correios, estatal que passa por uma crise financeira.

A capitalização consta do contrato firmado pela estatal com um grupo de bancos no fim do ano passado no âmbito da concessão do empréstimo de R$ 12 bilhões e deve ser realizado até o fim do ano que vem.

A equipe econômica discutia se faria esse aporte neste ano ou no próximo. A decisão tomada foi de deixar para 2027.

Até o momento, nenhum valor foi repassado à empresa pela União. A capitalização de empresas estatais representa uma despesa discricionária e tem de ser contabilizada dentro do limite de gastos do arcabouço fiscal.

A estatal está buscando atualmente R$ 7 bilhões com credores privados, como parte da estratégia para reverter os resultados negativos dos últimos anos.

Os Correios fecharam 2025 com prejuízo de R$ 8,5 bilhões, o pior resultado da história, e o rombo deve chegar à casa de R$ 10 bilhões este ano. No primeiro trimestre de 2026, o déficit foi de R$ 3,1 bilhões. Para tentar sair do buraco, a empresa está em meio a um processo de reestruturação, com medidas de corte de gastos e aumento de receitas.

Neste mês, foi aberto novo Programa de Demissão Voluntária (PDV) mirando 7 mil funcionários, após a primeira iniciativa deste ano ficar abaixo da meta.

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